Jeudi 24 Juillet 2025

La 7ème édition du festival international d'Ifrane s’est ouverte, mercredi 23 Juillet, par une symphonie de l’art d’Ahwach, interprétée par plusieurs troupes représentant cet art ancestral.

Les habitants de la ville, ainsi que les visiteurs marocains et étrangers, ont savouré des chorégraphies et morceaux emblématiques de cet art, qui constitue l’un des piliers du patrimoine musical immatériel marocain, et reflète la richesse du folklore national, en particulier amazighe.

La soirée d’ouverture a été également marquée par la participation de plusieurs stars de la chanson populaire et amazighe, telles que Zina Daoudia, Ahouzar et Yamna El Amrani, qui ont enchanté le public avec un florilège de leurs créations musicales.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur artistique du festival, Nabil El Jay, a souligné que cette édition confirme la continuité et l’éclat du festival, et connaît la participation d’artistes talentueux représentant divers styles musicaux.

Il a ajouté que cet événement culturel propose également une panoplie d’activités sportives, éducatives et de sensibilisation, notamment autour de la thématique de la préservation de l’eau, en harmonie avec le slogan de cette édition "L’eau, source de vie et enjeu de développement".

De son côté, le vice-président de l’association Forum Ifrane pour la culture et le développement, organisatrice de cette manifestation, a indiqué que le festival vise à valoriser le patrimoine culturel et artistique de la province d’Ifrane, tout en sensibilisant à la préservation de l’environnement, notamment le cèdre, et à l’importance de l’eau.

Il a précisé que cette édition se distingue également par des activités artistiques et sportives, ainsi que des visites dans plusieurs sites touristiques de la région.

La chanteuse Zina Daoudia, qui a interprété plusieurs chansons de son riche répertoire, a exprimé sa joie de participer à cette manifestation et de retrouver un public "formidable".

Organisé en partenariat avec la province d’Ifrane, le conseil provincial, la commune d’Ifrane et le conseil de la région Fès-Meknès, ce festival ambitionne de mettre en avant l’importance cruciale de l’eau dans un contexte marqué par les changements climatiques et de longs épisodes de sécheresse.

En plus des concerts animés par ces artistes, le programme comprend des carnavals destinés aux enfants, ainsi qu’une journée d’étude sur "l’économie de l’eau".

L’événement prévoit également l’organisation d’un concours national de cuisine marocaine, avec un accent sur les plats préparés à base de truite, ainsi qu’une exposition consacrée à la gestion rationnelle des ressources hydriques.

Cette édition met aussi en valeur la dimension environnementale et économique, à travers une exposition de matériels et de technologies agricoles modernes, conjuguant irrigation durable et innovation face aux changements climatiques.

(MAP: 24 Juillet 2025)