John Kerry met en avant l'engagement de SM le Roi en matière de lutte contre le changement climatique

L'envoyé spécial des Etats-Unis pour le climat, John Kerry a salué, mercredi, l’engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la lutte contre le changement climatique.

"J’ai personnellement senti l’engagement de SM le Roi Mohammed VI (en matière de lutte contre le changement climatique) lorsque le Maroc a accueilli la COP22" à Marrakech en 2016, a souligné M. Kerry dans un tweet diffusé en marge de la Réunion ministérielle "Climat et Développement", organisée ce mercredi en mode virtuel à l’initiative du Royaume-Uni.



Pour l’émissaire américain, le Maroc est un partenaire important dans la lutte internationale contre le changement climatique.



“Nous avons hâte d’approfondir notre partenariat” sur la voie menant à Glasgow qui accueillera la 26e Conférence des Parties des Nations unies sur le changement climatique (COP26) du 1er au 12 novembre 2021, a affirmé M. Kerry.



La réunion ministérielle "Climat et Développement" a rassemblé des ministres et des parties prenantes pour identifier les prochaines étapes pour répondre à une série de questions prioritaires pour les communautés vulnérables au climat avant la COP26.

MAP: 31/03/2021