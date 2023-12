La croissance "remarquable" de l'industrie pharmaceutique témoigne de la robustesse des stratégies nationales

La croissance "remarquable" de l'industrie pharmaceutique marocaine témoigne de la robustesse des politiques publiques et des stratégies nationales visant à renforcer davantage le système sanitaire du Royaume a indiqué, mercredi à Mohammedia, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Le Maroc a entamé plusieurs chantiers visant à accélérer la production locale de cette filière, dont le chantier de production de vaccins lancé en pleine pandémie dans la perspective de faire du Royaume une plateforme exportatrice, a souligné M. Mezzour dans une allocution lue en son nom par le directeur général de l'Industrie par intérim, Youssef Fadil, à l'occasion de la 5ème édition du forum "FMIIP Pharma Day" qui se tient sous le thème "Investissement et innovation dans l'industrie pharmaceutique : quelles opportunités pour la souveraineté sanitaire nationale et continentale ?".



Le chantier de généralisation de la protection sociale, a-t-il ajouté, constitue également un pilier du système sanitaire national.



M. Mezzour a, par ailleurs, mis en avant l'accompagnement du ministère aux entreprises marocaines de toutes tailles, en collaboration avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), pour concrétiser les stratégies de développement de l'industrie pharmaceutique, appelant les industriels du secteur à renforcer leurs processus de recherche scientifique et de prototypage.



D'après lui, le Maroc peut contribuer de manière significative à la souveraineté sanitaire continental grâce aux partenariats win-win avec les pays africains, a souligné le responsable gouvernemental.



De son coté, Hicham Medromi, le président délégué de la Fondation de Recherche, de Développement et d'Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI), qui s'exprimait au nom du président de la Fondation, André Azoulay, a affirmé que la santé demeure un domaine purement social avant d'être économique.



Il a, dans ce sens, insisté sur l'importance de montrer que le Maroc est autonome, souverain et peut relever les défis.



En outre, M. Azoulay a appelé les acteurs du domaine (ministères, industriels, …) à donner aux jeunes l'opportunité pour innover et participer au développement du secteur pharmaceutique.



Initiée par la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutiques (FMIIP) sous l'égide du ministère de la Santé et de la Protection Sociale et du ministère de l'Industrie et du Commerce et en partenariat avec la FRDISI et la Fondation Cheikh Zaid, cette édition du "FMIIP Pharma Day" constitue une occasion pour les experts de discuter autour de la Stratégie Industrielle Nationale, la nouvelle Charte de l'Investissement, ainsi que les réformes du secteur pharmaceutique.



La FMIIP, émanation de l'Association marocaine de l'industrie pharmaceutique (AMIP), 1ère association du secteur fondée en 1985, s'engage depuis plus de 38 ans pour la valorisation de l'industrie pharmaceutique nationale et rassemble les principaux laboratoires marocains, et les multinationales disposant de sites de production de médicaments dans le pays.

MAP: 06/12/2023