La décision du Bahreïn d'ouvrir un consulat à Laâyoune réaffirme sa position constante de soutien à l'intégrité territoriale du Maroc

La décision du Royaume du Bahreïn d'ouvrir un consulat général à Laâyoune réaffirme la position constante de soutien de Manama à l'intégrité territoriale et l'unité nationale du Royaume du Maroc, a affirmé le groupe d'amitié parlementaire Maroc-Bahreïn.

Dans un communiqué, le groupe parlementaire a relevé, vendredi, que la décision du Bahreïn d'ouvrir un consulat général à Laâyoune suite à l'entretien téléphonique entre SM le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa et son frère SM le Roi Mohammed VI intervient en consolidation des liens communs fraternels et solides, de la coopération stratégique et de l'unité d'objectifs et de destin, ainsi que dans le cadre de l'appui à la sécurité nationale arabe.



Les parlementaires bahreïnis ont salué, à cette occasion, la décision pertinente de SM le Roi du Bahreïn d'ouvrir cette représentation diplomatique à Laâyoune qui, selon eux, reflète un message de solidarité et de soutien aux efforts du Royaume du Maroc pour la sécurité, la stabilité et le progrès sur l'ensemble de ses territoires et au service du peuple marocain frère.



Et d'ajouter que cette décision intervient aussi en soutien aux mesures prises pour sécuriser le flux des mouvements des biens et des personnes dans le passage d'El Guerguarat au Sahara marocain reliant le Royaume du Maroc et la Mauritanie.



Le groupe parlementaire a fait part également de la volonté du Royaume du Bahreïn de renforcer les relations de coopération communes avec le Royaume du Maroc dans les différents domaines et secteurs de développement vitaux, ainsi que d'ouvrir de nouvel horizon plus large sur les plans commercial et d'investissement, eu égard aux ressources multiples dont regorge la ville marocaine de Laâyoune et sa position stratégique.

(MAP-28/11/2020 )