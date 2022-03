Lancement officiel à Fès du Registre National de l’Artisanat

La ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatima-Zahra Ammor, a procédé, lundi à Fès, au lancement officiel du Registre National de l’Artisanat (RNA).

Ce registre, en tant qu’outil fondamental pour l’amélioration de la condition de l’artisan, notamment par son inclusion au projet royal de la couverture sociale, s’inscrit dans le cadre de la loi 50-17 destinée à l'organisation et la restructuration du secteur.

Ce projet s’inscrit également dans le cadre de la stratégie de relance du secteur d’artisanat à travers la formation, la dynamisation des infrastructures existantes et la commercialisation digitale.

Mme Ammor, qui était accompagnée du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, du DG de la Société Marocaine d'Ingénierie Touristique (SMIT), Imad Barrakad, du président de la région Fès-Meknès, Abdelouahed El Ansari, et du directeur régional l'Artisanat et de l’Économie Sociale, Abderrahim Belkhayat, a, à cette occasion, suivi des explications sur les diverses démarches et procédures pour l’inscription des professionnels du secteur au Registre National de l’Artisan .

Dans une déclaration à la presse, Mme Ammor a souligné l’importance cruciale de la mise en place du Registre National de l’Artisan, précisant qu’il s’agit d’un système qui va répertorier l’ensemble des artisans au Maroc et leur donner un réel statut. A cette occasion, la ministre a procédé à la remise des Wissams royaux à une vingtaine d’artisans et des fonctionnaires du département de l'Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire en reconnaissance de leurs efforts et leur contribution à la préservation du patrimoine artisanal marocain.

Mme Ammor s’est rendue également à l’entreprise exportatrice "Moresque" destinée la fabrication du zellige, cuivre et bois sculpté, et à la société d’export "Belle Maroquinerie" spécialisée dans la fabrication de ceintures et de sacs à main.

MAP 01/03/2022