L'ancienne Ambassadeur de la République Dominicaine au Maroc décorée du Wissam Alaouite de l’Ordre de Commandeur

L'ancienne Ambassadeur de la République Dominicaine au Maroc, Mme Grecia Fiorda Pichardo De Camps, s’est vu remettre, lundi à Saint Domingue, le Wissam Alaouite de l’Ordre de Commandeur, qui lui a été décerné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La distinction royale a été remise à Mme Pichardo De Camps par l’ambassadeur de SM le Roi à Saint Domingue, M. Zakaria El Goumiri, au cours d’une cérémonie organisée à l’Ambassade du Royaume dans cette ville.



S’exprimant à cette occasion, l’Ambassadeur de SM le Roi a salué la qualité des relations bilatérales entre le Maroc et la République dominicaine, grâce notamment à "l’impulsion et à l'action engagée" de la diplomate dominicaine en faveur de la consolidation et la consécration des liens de coopération et d’amitié bilatéraux.



De même, l’Ambassadeur a mis en avant les qualités professionnelles et humaines de Mme Pichardo De Camps, tout en la félicitant pour cette distinction royale qui n’est autre que le témoignage de l’estime et de l’appréciation dont elle jouit auprès de SM le Roi, à la lumière de son excellent labeur et de son engagement indéfectible pour la pérennité des des liens entre les deux pays.



De son côté, Mme Pichardo De Camps s'est dit "très honorée" de recevoir cette décoration de la part du Souverain, qui vient couronner ses efforts pour un rapprochement durable et plein de succès entre le Maroc et la République Dominicaine.



La diplomate dominicaine a également fait part de sa satisfaction compte tenu du saut quantitatif et qualitatif qu’ont connu les relations bilatérales au cours de sa mission.



Mme Pichardo De Camps s’est par ailleurs qualifiée de témoin privilégié pour avoir été en mesure d’apprécier, in situ, les grands progrès et les réalisations du Royaume dans tous les domaines, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

(MAP-26/07/2021)