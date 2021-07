Le Chef du gouvernement préside la sixième réunion de la commission interministérielle de pilotage de la réforme des CRI

Le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a présidé, vendredi à Rabat, la sixième réunion de la commission interministérielle de pilotage de la réforme des Centres régionaux d'investissements (CRI), consacrée à l'étude des recours déposés par les investisseurs concernant les décisions des Commissions régionales unifiées d'investissement (CRUI).

Au cours de cette réunion, les membres de la commission ont examiné et statué sur un certain nombre de recours contre les décisions négatives rendues par les CRUI, en application des dispositions légales en vigueur, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

La réunion s'est conclue par un certain nombre de recommandations liées aux projets d'investissement concernés dans le but d'accélérer leur réalisation, précise la même source. Ont pris part à cette réunion, le ministre de l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique, la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, la ministre du Tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale, le ministre de l'Energie, des mines et de l'environnement, ainsi que les secrétaires généraux et des représentants des départements ministériels membres des commissions et concernés par les projets présentés.

(MAP-23/07/2021)