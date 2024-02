Le développement du secteur du transport, levier principal pour relever les défis des ODD (M. Abdeljalil)

Le développement du secteur du transport au Maroc est un levier principal qui permettra de relever les défis liés à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil.

S'exprimant à l'ouverture de la 1ère édition du "Sustainable Mobility Forum", organisée par H2O HUB sous l’égide du ministère du Transport et de la Logistique, M. Abdeljalil a indiqué que l'amélioration et le développement du secteur du transport au Maroc est un levier principal qui permettra de relever les défis liés à la réalisation des ODD, conformément à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, compte tenu de leur rôle dans la croissance, le renforcement de l'intégration sociale et la réalisation du développement durable. Dans ce sens, le ministre a relevé que les défis qui se posent actuellement imposent une conciliation entre la modernisation du secteur du transport pour améliorer sa compétitivité d'une part, et la limitation des effets environnementaux et le renforcement de sa résilience face aux crises, d'autre part.



Évoquant les grands projets mis en place dans le secteur du transport et de la logistique, M. Abdeljalil a assuré que ce secteur revêt une grande importance pour les autorités gouvernementales, à travers plusieurs grands projets mis en œuvre dans le domaine des infrastructures, notamment les routes, les autoroutes, les chemins de fer, les ports et les aéroports, notant que l'investissement public a connu un bond important, aussi bien au niveau du volume de ces investissements que des types de projets mis en place. Dans ce même sillage, le ministre a passé en revue les réformes essentielles menées dans le secteur, citant à cet égard la libéralisation des activités du transport routier des marchandises et du transport maritime et aérien, l'amélioration des services du transport public urbain, l'accompagnement des professionnels du transport et l'adoption d'un code développé de la route et d'un code d'aviation civile moderne.



Par ailleurs, il a fait savoir que le ministère planche sur une étude stratégique pour l'élaboration d'une charte nationale de la mobilité durable et globale, qui constituera un cadre de référence pour l'ensemble des acteurs concernés par la réalisation des objectifs de durabilité à l'horizon 2035.



De son côté, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a souligné l'importance du thème de la mobilité durable, ajoutant qu'il s'agit d'un secteur porteur, garant de souveraineté et d'indépendance, qui promet de grandes opportunités d'investissement et un potentiel de développement important. A cet effet, il a indiqué que la mobilité durable est une opportunité pour le Maroc pour doubler, voire tripler ses exportations, à travers une offre compétitive en termes d'énergies renouvelables, qui permettra au Royaume d'attirer les investissements et de réduire sa dépendance énergétique.



Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui, a relevé que la mobilité durable requiert de prendre en considération trois éléments principaux : l'instrument de mobilité, le volet énergétique et l'individu qui va utiliser le moyen de transport.



Il a, en outre, mis en avant la nécessité de rechercher des solutions novatrices et de s'inspirer des nouvelles technologies utilisées dans ce domaine, ajoutant que la formation du capital humain demeure cruciale pour l'adhésion aux objectifs de mobilité. Placé au carrefour des enjeux environnementaux et des défis de la mobilité, ce forum rassemble des institutions, décideurs, experts, professionnels et innovateurs, unis par une vision commune de la mobilité durable. Cette édition aborde entre autres panels : "Quelle vision de mobilité durable et inclusive pour notre pays ?", "Innovation Made in Morocco au service de la mobilité durable" et "Quelle transition vers un mode de mobilité durable et inclusive ?".

MAP: 31/01/2024