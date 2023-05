Le Maroc célèbre la Journée mondiale de l'Afrique au siège de l’UA

Le Maroc a célébré, jeudi à Addis-Abeba, la journée mondiale de l’Afrique lors d’une brillante cérémonie organisée au siège de l’organisation panafricaine par la Mission permanente du Royaume auprès de l’Union africaine en présence du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

La participation du Maroc à la célébration de la journée mondiale de l’Afrique s’est particulièrement distinguée par la mise en place d’un imposant stand qui a offert aux visiteurs, diplomates et personnalités africaines et internationales l’occasion de s’enquérir de la diversité et l’authenticité de la culture et la civilisation du Royaume.

Le stand a été également l’occasion pour l’assistance de suivre des explications sur les actions entreprises par le Royaume sous le leadership visionnaire de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en faveur de l’Afrique et pour marquer la forte présence du Maroc au sein de l’organisation panafricaine dans le cadre de la Vision Royale de la coopération sud-sud en faveur de l’Afrique et du Citoyen africain.

Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication qui s’exprimait lors de cette cérémonie, a souligné que ces célébrations sont une occasion de rendre hommage aux fondateurs de l'Union africaine, rappelant que le Maroc est l'un des pays fondateurs de l'Organisation de l'Union africaine (OUA), devenue l’Union africaine (UA).

L'Afrique est faite de cultures, de peuples, d'idées et de langages divers et diversifiés, a noté le ministre, affirmant que ces célébrations constituent pour le Royaume une occasion de faire connaître davantage sa culture et son patrimoine matériel et immatériel.

Il est également question de mettre en avant les réalisations du Royaume au sein de l'UA, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, qui accorde une importance particulière à la la coopération sud-sud, a-t-il assuré.

Plusieurs rencontres ont été organisées au cours de ce mois, notamment la 1ère Conférence ministérielle africaine de la jeunesse qui s'est tenue à Rabat, a-t-il dit, rappelant que la capitale du Maroc a été célébrée, une année durant, en tant que 1ère capitale africaine de la culture.

De son côté, l’Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, a souligné que la journée mondiale de l’Afrique c’est l'occasion de mettre en exergue la présence forte et crédible du Royaume au sein de l’organisation panafricaine. C’est aussi l’opportunité de mettre en avant les actions entreprises dans différents domaines de coopération avec les pays africains dans le cadre de la Vision Royale de la coopération sud-sud au service Continent et du citoyen africain, a notamment relevé le diplomate marocain.

(map 25/05/2023)