Le Maroc consolide la diversité comme rempart contre l'extrémisme (journal italien)

Le Maroc œuvre à promouvoir la diversité comme rempart contre l'extrémisme et comme pilier de son riche patrimoine culturel, écrit le journal italien "La Repubblica".

Dans un article intitulé "Le Maroc redécouvre ses racines juives à l'école", le journal a relevé que la dernière initiative visant la promotion de la diversité à travers la culture et le savoir est celle prise par le Maroc et qui consiste à "introduire l'histoire et la culture juives marocaines dans les programmes scolaires des écoles primaires".



Cette mesure restituera une page importante de l'histoire du Maroc, cette fois-ci à travers l'école "pour rappeler les racines juives dans l'histoire et la culture" du pays, souligne le quotidien, notant qu'il s’agit d’une initiative parmi tant d’autres prises par le Maroc qui attache une grande importance à la diversité.



La Repubblica a mis l’accent dans ce contexte sur le rôle pionnier que joue le Maroc dans le processus de paix au Moyen-Orient.



Le journal souligne que SM le Roi Mohammed VI a lancé plusieurs initiatives visant à promouvoir et à protéger le patrimoine culturel juif au Maroc, notant que la Constitution marocaine de 2011 est la seule au monde qui reconnaît dans son préambule l’héritage hébraïque comme faisant partie des composantes identitaires du Royaume.



La Repubblica rappelle en outre que feu SM le Roi Hassan II a œuvré pour préserver cet héritage et consolider les liens avec la communauté juive marocaine.

MAP: 22/12/2020