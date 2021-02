Le Maroc et l'Indonésie doivent collaborer ensemble dans leur lutte contre le séparatisme (Président d’une association journalistique)

Le Maroc et l’Indonésie qui font face à des défis communs doivent collaborer ensemble dans leur lutte contre le séparatisme, a indiqué le président de l'Association des Journalistes Citoyens Indonésiens (PPWI), Wilson Lalengke.

"Si le Maroc fait face au problème du séparatisme au niveau de son Sahara, l’Indonésie, elle, est confrontée au même problème en Papouasie, d’où la nécessité de collaborer ensemble pour relever leurs défis communs", a souligné M. Lalengke, lors d’une cérémonie organisée à l’Ambassade du Maroc à Jakarta.



Il a, de même, précisé que la PPWI, qui couvre avec grand professionnalisme l'actualité internationale, veille à éclairer l’opinion publique en Indonésie sur les derniers développements du Sahara marocain, tout en mettant à nu les fake new véhiculées par le "polisario".



M. Lalengke qui s’est déjà rendu dans les provinces du Sud du Maroc à l'occasion d’un déplacement médiatique, a salué la dynamique de développement enclenchée dans la région sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



"Le Sahara marocain a connu une forte impulsion grâce au leadership visionnaire du Souverain qui a veillé à inscrire la région dans un développement soucieux d'équité territoriale", a-t-il relevé.



S’exprimant lors de cette cérémonie, l’Ambassadeur du Maroc en Indonésie, Ouadie Benabdellah, a salué les efforts consentis par la PPWI qui veille à dresser un tableau réel de la situation dans les provinces du Sud du Maroc aux citoyens indonésiens.



La diplomatie marocaine a enregistré plusieurs succès, grâce à la vision perspicace de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L'assiste, a assuré le diplomate marocain, précisant que la PPWI, à travers ses contributions, rapproche les Indonésiens de la scène marocaine.



L'organisation médiatique participe aussi au renforcement des liens entre les peuples des deux pays frères, en soutenant des initiatives citoyennes (People to People), a conclu M. Benabdellah.



Fondée en 2007, la Société des journalistes citoyens Indonésiens vise à créer une communauté d'Indonésiens capable de réagir avec grande objectivité à toute information à caractère national ou international diffusée par les médias de masse.



A ce jour, la PPWI compte plus de 4000 membres actifs et 22 conseils d'administration régionaux répartis sur 22 provinces indonésiennes.

MAP: 05/02/2021