Le Maroc prend part à Genève aux travaux de la 46e session du CDH

Le Royaume du Maroc participe aux travaux de la 46e session du Conseil des droits de l'homme (CDH) qui se tiendront à Genève du 22 février au 20 mars 2021, indique vendredi un communiqué du ministère d'État chargé des droits de l'Homme et des Relations avec le Parlement.

Cette session sera marquée par la participation du ministre d'État chargé des droits de l'Homme et des Relations avec le Parlement à une rencontre de haut niveau, prévue le 22 février, lors de laquelle le ministre fera une intervention par visioconférence pour exposer les réalisations du Royaume dans le domaine de la protection et de la promotion des droits humains, ainsi que les efforts déployés pour faire face à la pandémie de Covid-19 et ses répercussions sur la société.

En marge de cette session, le Royaume du Maroc organisera, le 23 février, une réunion parallèle sur le thème: Réalisation de la convergence entre les droits de l'homme et les objectifs de développement durable: partage des expériences et des bonnes pratiques.

Dans le cadre de la réforme dans laquelle s'est engagée l'Organisation des Nations Unies pour améliorer la performance du système chargé des droits de l'homme, le Royaume du Maroc organise une deuxième rencontre au sujet de l'interaction des États avec les procédures spéciales: bonnes pratiques et défis.

Ces deux réunions seront marquées par la participation d'experts onusiens et de représentants des institutions nationales, conclut le communiqué.

MAP 19/02/2021