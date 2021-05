Le ministère de la solidarité et la ville de Tiznit s'engagent pour l’amélioration des accessibilités

Une convention portant sur l’amélioration des accessibilités pour les personnes en situation d’handicap, a été signée vendredi, par la ministre de la Solidarité, du Développement Social, de l’Égalité et de la Famille, Jamila El Moussali et le président de la commune de Tiznit, Brahim Bouaghaden.

La convention, qui s’inscrit dans le cadre du programme national "Villes accessibles", mis en place en partenariat avec les collectivités territoriales au profit de personnes en situation d’handicap, vise à améliorer la vie de cette catégorie, ainsi qu'à élaborer une étude diagnostique pour identifier les besoins de la ville de Tiznit en termes d’accessibilités.



En vertu de cet accord, des infrastructures et espaces publics pour personnes handicapées seront réalisés en concertation avec les deux signataires et en fonction des conclusions de l’étude diagnostique.



Il est prévu dans le cadre de la convention, également, le renforcement des capacités des cadres techniques dans le domaine des accessibilités, outre l’organisation d’une campagne de sensibilisation sur cette thématique.



Par ailleurs, Mme El Moussali a effectué une visite au chantier d’un centre de 200m3 pour les SDF (1,600MDH), ainsi qu’un projet pour la construction d’un espace multifonctionnel pour femmes.



L’espace de 200m3 est dédié aux femmes victimes de violence (avec ou sans enfants), ou celles en situation de précarité ou abandonnées, et nécessitera un montant global d’un 1,300MDH pour la construction et 500.000 DH pour l’aménagement.



La ministre s'est enquise également, de l’état d’avancement du projet d’un centre pour la protection de l’enfance pour une superficie de 140m3 et un investissement de 1,200MDH.



Elle a rendu visite, également, à un projet de qualification d’un atelier d’insertion professionnelle des personnes en situation défavorisée, à complexe social pour personnes en situation d’handicap, au centre pour enfants abandonnés “Maison d’espoir", au centre “Awal” des enfants souffrant de surdité, ainsi que la maison de l'étudiante “Bounaâmane”.

(MAP-29/05/2021)