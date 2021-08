Le rôle des MRE dans la mise en oeuvre du nouveau modèle de développement mis en avant à Rabat

Le rôle des Marocains résidant à l'étranger dans la mise en œuvre du nouveau modèle de développement a été mis en exergue lors d’une rencontre nationale organisée, mardi à Rabat, par le ministère délégué chargé des MRE.

Cette rencontre est tenue dans le cadre de la Haute sollicitude que Sa Majesté le Roi Mohammed VI n'a eu de cesse d’entourer les Marocains résidant à l’étranger, laquelle insiste sur la nécessité d’accompagner les MRE en améliorant le prestations qui leur sont offertes, selon un communiqué du ministère délégué.



Initiée à l’occasion de la Journée nationale du migrant célébrée le 10 août de chaque année, la rencontre intervient aussi conformément au programme gouvernemental visant notamment à consolider les liens des MRE avec la Partie et à accorder davantage d’importance à leurs questions en garantissant leurs droits et en renforçant leur contribution aux différents chantiers engagés dans le pays, ajoute-t-on de même source.



Au cours de cet événement, il a été procédé à la présentation d'un projet de feuille de route pour le développement de l'offre culturelle marocaine à l'étranger à l'horizon 2030, les objectifs stratégiques et les procédures qui en découlent, avec la proposition de scénarios concernant l'adoption d'un cadre de gouvernance à cette offre, qui aspirent à améliorer et à adapter l’offre à même de renforcer l'attachement des Marocains du monde à leur pays. Il s’agit aussi de répondre à leurs besoins et ceux des générations montantes.



Ces scénarios visent, en outre, le renforcement du rayonnement de la culture marocaine à l'étranger, suite à un diagnostic fait de la situation actuelle, sur la base des résultats d'études menées par le ministère délégué chargé des MRE, et en consultation avec les départements gouvernementaux et les institutions nationales compétentes.



La rencontre a également été marquée par le lancement de la nouvelle version de la plateforme numérique dédiée à la mobilisation des compétences des Marocains du monde "Maghribcom", le but étant de renforcer leur contribution aux différents chantiers de développement national et qui constituera un espace de communication et d'échange d'informations relatives aux opportunités d'affaires, de partenariat et de transfert d'expertises, ainsi qu'un cadre stimulant pour la création de partenariats à valeur ajoutée entre les acteurs économiques, les universités et les instituts de recherche au Maroc d'une part, et les compétences marocaines résidant à l'étranger d'autre part, de manière temporaire ou permanente.



Cette rencontre a été l’occasion de consolider les liens entre les MRE et leur pays d'origine, en plus de créer un espace de discussion entre les différentes composantes économiques et sociales et de mettre le point sur les nouvelles réalisations, aspirations et attentes de cette catégorie de citoyens, notamment dans le cadre des transformations et défis actuels et futurs du Maroc.



Dans une déclaration à "M24", la chaîne d'information en continu de la MAP, le chargé de mission au Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), Aziz Rifki a indiqué que cette rencontre est une occasion de discuter de l'étude qui a été menée par le ministère délégué concernant l'offre culturelle aux Marocains du monde et de fêter la journée nationale du migrant.



S'agissant de l'offre culturelle, M. Rifki a rappelé que SM le Roi a insisté dans le Discours du Trône sur la mise en application des recommandations de la Commission spéciale sur le modèle de développement, dont la création de l'agence marocaine de l'action culturelle à l'étranger.



Il s'est, par ailleurs, félicité des efforts de SM le Roi notamment dans la facilitation de l'accès des Marocains du monde à leur pays d'origine, notant que cet intérêt royal a toujours été présent et fort.



Faisant état d’une augmentation de 48% des transferts d'argent des MRE par rapport à 2020, M. Rifki a estimé que cette hausse durant la période de pandémie renseigne sur leur attachement "très fort" à la Mère-Patrie. Ainsi, toute action, qui sera menée dans le domaine culturel ou autres, ne peut être que bénéfique aussi bien pour les Marocains du monde que pour le Royaume.



Ont participé à cette rencontre, tenue en présentiel et par visioconférence, les différents acteurs concernés par le dossier de l'offre culturelle marocaine destinée à l'étranger, au Maroc et ailleurs, dans le plein respect des mesures de prévention en vigueur pour contrer la propagation du nouveau coronavirus.



La célébration de la Journée nationale du Migrant, approuvée par SM le Roi Mohammed VI en 2003, intervient en incarnation de la Haute sollicitude dont bénéficient les MRE, et a pour objectifs de construire des ponts de communication avec cette catégorie de citoyens marocains et d’explorer les moyens à même de renforcer leur apport aux différents chantiers de développement dans le Royaume.

