Les pays du CCG réitèrent leur soutien constant à l'intégrité territoriale du Maroc

Les dirigeants des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont réitéré, mardi à Doha, leur position constante en faveur de la marocanité du Sahara et de la préservation de la sécurité et stabilité du Royaume du Maroc et de son intégrité territoriale.

Dans leur communiqué final à l'issue du 44ème sommet du Conseil suprême du CCG, réuni sous la présidence du Qatar, les dirigeants des pays membres de cet ensemble régional se sont félicités de la résolution 2703 du Conseil de sécurité du 30 octobre 2023 sur la question du Sahara marocain.



Ils ont en outre insisté sur l’importance du partenariat stratégique privilégié entre le CCG et le Royaume du Maroc et de la mise en œuvre du plan d’action conjoint.



Le Conseil suprême du CCG a d'autre part félicité le Royaume suite à la décision de la FIFA de retenir le dossier conjoint du Maroc, de l’Espagne et du Portugal, pour l’organisation des phases finales de la Coupe du monde 2030.

MAP: 05/12/2023