Les réalisations du programme de coopération entre l'ONDH et les agences des Nations-Unies présentées à Rabat

Une réunion a été tenue, jeudi à Rabat, pour présenter les réalisations phares du programme de coopération conjoint entre l'Observatoire national du développement humain (ONDH) et les agences des Nations-Unies.

A cette occasion, le secrétaire général de l'ONDH, El Hassan El Mansouri, a indiqué que cette réunion a pour objectif de faire le bilan annuel de la collaboration entre l'Observatoire et six agences des Nations-Unies, à savoir le PNUD, l'UNICEF, l'ONUFEMMES, l'UNFPA, l'OMS et la FAO.



L'année 2021 connaîtra l'achèvement d'activités et d'études très importantes, telles que des études qui traiteront du secteur informel, du mariage précoce, du développement humain et de la question de la jeunesse, a relevé M.El Mansouri dans une déclaration à la MAP, évoquant, à cet égard, le partenariat distingué entre l'observatoire et ses partenaires dans les domaines du travail conjoint.

De son côté, la Coordonnatrice résidente du système des Nations Unies pour le développement au Maroc, Sylvia Lopez-Ekra, a salué le partenariat fructueux entre les agences des Nations Unies et l'Observatoire, ainsi que les analyses et études approfondies visant à fournir aux décideurs des données précises pour améliorer le développement humain.

Dans une déclaration similaire, Mme Lopez-Ekra a indiqué que le programme de coopération conjoint sous le thème "Appui à l'évaluation des politiques publiques en faveur d'un développement humain équitable" s'inscrit dans le cadre d'un partenariat à long terme entre le système des Nations Unies et l'Observatoire qui avait développé ses mécanismes et capacités au cours des années.

Cette réunion constitue l'occasion de jeter la lumière sur les efforts déployés pour donner de l'espace aux systèmes d'information, a-t-elle souligné, notant que la réalisation des objectifs de développement durable dans leur dimension locale est devenue cruciale pour accélérer la mise en œuvre de ces objectifs de développement.

Elle a ensuite mis en avant la tendance à localiser les efforts de développement dans tout ce qui concerne la planification, la budgétisation, le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du projet au niveau local et le renforcement des capacités des acteurs locaux. Grâce au programme de coopération conjoint avec l'Observatoire, un grand nombre d'études, d'analyses et d'expériences ont été produites, a-t-elle dit, saluant les travaux de l'Observatoire national du développement humain dans ce domaine.

(MAP-30/04/2021)