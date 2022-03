M. Akhannouch s'entretient avec le premier ministre mauritanien

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s'est entretenu, vendredi à Rabat, avec le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal.

Cette entrevue s'est déroulée en présence notamment du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita.

MM. Akhannouch et Ould Bilal devront co-présider les travaux de la huitième session de la haute commission mixte maroco-mauritanienne, qui se veut l'occasion d'examiner de nouveaux horizons pour la consolidation des relations de coopération entre le Maroc et la Mauritanie, conformément aux Orientations des Chefs d’Etat des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Le Premier ministre mauritanien est arrivé jeudi soir à la tête d'une importante délégation comprenant des ministres, de hauts responsables et des hommes d'affaires.

Les travaux de cette haute commission ont débuté mercredi au niveau des hauts fonctionnaires avec la participation de représentants des différents départements ministériels dans les deux pays.

MAP 11/03/2022