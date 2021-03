M. Ben Abdelkader: Les femmes occupent la moitié des postes au ministère de la Justice

Les femmes occupent 49% des postes au sein du ministère de la Justice, soit 7218 personnes, dont 55 dans des postes de responsabilité, a affirmé lundi à Rabat le ministre de la justice, Mohamed Ben Abdelkader.

Lors d'une rencontre de communication à l'occasion de la Journée internationale des femmes, M. Ben Abdelkader a indiqué que son département a choisi cette année de rendre hommage aux femmes journalistes, étant donné que le secteur médiatique constitue un partenaire incontournable de la réforme du système judiciaire et joue un rôle élémentaire dans le mise en valeur et le suivi des chantiers du ministère.



Cet évènement est l'occasion de rendre hommage aux femmes quel que soit leur statut, pour les encourager et les remercier pour tous les efforts déployés pour le développement du pays dans tous les domaines, notamment celui de la justice, a-t-il dit devant une assistance composée notamment de membres du personnel du ministère et de journalistes.



A cette occasion, M. Ben Abdelkader a présenté un rapport thématique sur la femme dans le système judiciaire marocain. Ce document, établi sur deux volets, présente des données statistiques et analytiques sur la présence des femmes dans les différentes professions juridiques et judiciaires, à savoir les professions de magistrat, d'avocat, d'huissier, de notaire et de femmes adouls, ainsi que dans les instances professionnelles de ces métiers. Cette présence, a fait remarquer le ministre, reflète une dynamique remarquable des femmes qui ont prouvé leur compétence dans l'exercice de leur métier, mais aussi comme responsables et militantes de la société civile pour la promotion de ces métiers.



Le second volet de ce rapport offre un bilan des activités du ministère de la Justice en faveur de la protection de la femme contre la violence et pour la protection juridique et judiciaire dans les différents domaines en matière civile et pénale.



"Nous avons choisi de rendre hommage à un certain nombre de femmes journalistes pour leur professionnalisme et pour leur suivi de l'activité judiciaire au Maroc, aussi bien au niveau des tribunaux qu'au niveau des ministères, avec un professionnalisme remarquable", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, noatant que ces journalistes prennent la responsabilité de mettre le public au courant des mesures, des politiques et des chantiers sur lesquels travaille le ministère.



"Nous avons souhaité, à travers ce geste, encourager tous les journalistes, hommes et femmes, à demander l'information auprès des services du ministère", a-t-il ajouté.



M. Ben Abdelkader a, dans ce contexte, souligné que le ministère s'emploie, à travers un certain nombre d'activités et d'évènements, ainsi qu'à travers les sites web du ministère et des tribunaux, à assurer aux journalistes le droit d'accès à l'information.



Lors de cette rencontre, un hommage a été rendu à des femmes journalistes de différents supports médiatiques, à savoir Khadija Tahiri de l'Agence marocaine de presse (MAP), Khadija Zeroual de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), Siham Mdiji du quotidien L'Opinion, Yousra Amrani du quotidien "Le matin" et Fatima El Kerzabi du site d'information "Le360.ma".

MAP: 08/03/2021