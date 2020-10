M. Ben Abdelkader: Un total de 1.441.055 nouvelles affaires inscrites dans les tribunaux au cours des neuf premiers mois de l'année 2020

Le nombre des nouvelles affaires inscrites dans les tribunaux du Royaume, au cours des neuf premiers mois de l'année en cours, s'élève à 1.441.055 affaires, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader.

Dans sa présentation du budget sectoriel de l'année 2021 devant la Commission de la justice, de la législation et des droits de l'Homme à la Chambre des représentants, M. Ben Abdelkader a indiqué que le montant total exécuté par l'Etat, les institutions publiques et les collectivités territoriales dans les tribunaux administratifs a atteint 1 milliard, 18 millions, 385 mille et 630 dirhams au cours des six premiers mois de l'année en cours.



La présentation du ministre a porté, entre autres, sur les efforts déployés pour améliorer les conditions de travail, fournir les moyens logistiques au niveau des services judiciaires, renforcer l'approche du genre ainsi que pour soutenir les compétences disposées à travailler dans le domaine de recouvrement.



Ainsi, le ministère s'est engagé à accroitre le nombre des femmes concernées par les unités de déclaration et de recouvrement dans les tribunaux du Royaume à 430 fonctionnaires femmes, soit un taux de 28%. Par ailleurs, le total des revenus s'est élevé, cette année jusqu'au mois d'août, à 437.069.328 dirhams, y compris les frais de justice originaux, les amendes et les condamnations pécuniaires.



Concernant le volet de l'emploi, le ministère a annoncé notamment l'organisation des concours d'emploi pour lesquels 500 postes budgétaires ont été crées.



29/10/2020