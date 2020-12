M. Benabdelkader visite le centre du juge résidant à Kariat Ba M’hamed

Le ministre de la justice, Mohamed Benabdelkader, a effectué, jeudi, une visite au centre du juge résidant à Kariat Ba M'hamed (province de Taounate), après des travaux d'aménagement.

Le ministre, qui était accompagné du gouverneur de la province de Taounate, Saleh Daha et plusieurs membres du corps de la magistrature du cercle judiciaire de Fès, a visité les différentes dépendances de ce centre aménagé pour un coût global s'élevant à plus de 4,3 millions de DH.



Construit sur une superficie globale de 4.100 m2, dont 1.338 m2 couverts, cet édifice comprend notamment deux salles d'audience, 18 bureaux, une bibliothèque, des salles pour les archives et des espaces d'accueil. Les travaux d'aménagement ont concerné la réfection, la menuiserie, la peinture, l'électricité outre l'installation des caméras de surveillance.



Cette structure, créée en 2014, a bénéficié de travaux de rénovation dans le but de répondre aux besoins de la population de la province qui connait une dynamique sociale, a indiqué à la MAP Adil Ezzaoui, président du centre, ajoutant que la visite du ministre intervient dans le cadre du suivi des travaux de rénovation de ce centre, "lequel pourrait être transformé dans l'avenir en tribunal de première instance".



Cette visite s'inscrit dans le cadre d’une série de visites effectuées à un ensemble de structures relevant des différentes circonscriptions judiciaires du Royaume pour s’informer des conditions de travail des cadres et des magistrats, a souligné, de son côté, le directeur des équipements et la gestion des biens au ministère de la justice, Hassan El Bari.



Et d’ajouter que cette structure de proximité, rénovée récemment, offre des prestations judiciaires et administratives aux usagers relevant de cette circonscription judiciaire.



Par la suite, le ministre s'est rendu à la cour d'appel de Fès où il a procédé, en présence notamment du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, à la remise d'un wissam royal de mérite national de première classe à une fonctionnaire de la justice.



Cette distinction traduit l'attention particulière qu'accorde SM le Roi Mohammed VI aux fonctionnaires de la justice et constitue une reconnaissance pour leurs efforts inlassables au service de la patrie.

MAP: 17/12/2020