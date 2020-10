M. Benchamach réitère la position ferme du Maroc sur la question libyenne

Le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach a réitéré, jeudi, la position ferme du Maroc sur la question libyenne.

Lors de sa rencontre avec le président du Haut Conseil d'État libyen, Khaled Al Mechri et la délégation qu'il conduit, M. Benchamach a renouvelé la disposition permanente du Royaume à soutenir le peuple libyen frère et de l’accompagner pour dépasser la délicate étape de transition qu'il traverse et pour qu’il puisse réaliser ses aspirations dans l'édification d'un État démocratique, solidaire et unifié préservant la souveraineté nationale du pays et son intégrité territoriale.

Pour sa part, M. Al Mechri a mis en avant l'importance du rôle que joue le Royaume du Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, dans le soutien du dialogue libyen, sous la supervision de l'Organisation des Nations unies, selon un communiqué de la Chambre des conseillers.

Et d'ajouter que les deux parties ont affirmé la disposition des deux institutions à lancer une dynamique de coopération institutionnelle à tous les niveaux et dans tous les domaines d’intérêt parlementaire commun.



MAP: 22/10/2020