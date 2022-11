M. Bensaid: Le ministère élabore un cadre contractuel régissant les relations entre ses services centraux et régionaux

Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid a annoncé, mardi à Bouznika, que son département est en train de développer le cadre contractuel régissant les relations entre les services centraux et leurs homologues régionaux.

S'exprimant à l'ouverture de la Rencontre nationale sur les maisons de jeunes, organisée du 15 au 16 novembre sous le thème "Maisons de jeunes : Espaces de développement et d'inclusion" à l'initiative du ministère, M. Bensaid a souligné qu'il s'agit d'organiser cette relation selon une approche privilégiant l'efficience dans le rendement, la responsabilité dans le déblocage des fonds et le suivi rigoureux des projets et ce, en parfaite harmonie avec les dispositions de la charte nationale de la déconcentration administrative au Maroc.

La mise en oeuvre des différents projets requiert un sens élevé de responsabilité et de probité, ainsi qu'un niveau élevé de compétences et de professionnalisme, a souligné le ministre, notant que le secteur a tant besoin de ces compétences.

"Nous accordons un intérêt particulier à l'élément humain, et nous avons une forte conviction de l'importance du principe du méritocratie dans les postes de responsabilité", a-t-il dit, notant la nécessité de prendre en considération le rôle des jeunes et des femmes dans le renforcement des structures de ce secteur.

A cet égard, M. Bensaid a rappelé que l'offre nationale des colonies de vacances revêt une importance capitale.

Evoquant l'importance des maisons de jeunes, le ministre a souligné qu'en 2023, plusieurs maisons de jeunes et de colonies de vacances auront dépassé les 40, 50 ou 60 ans, rappelant les contributions historiques de ces institutions à l'éclosion de talents artistiques et sportifs, dont le rayonnement a dépassé les frontières.

Selon le ministre, pour que ces structures puissent continuer à encadrer, à accompagner et à attirer les jeunes, elles sont appelées à devenir plus attractives, notant que le ministère a lancé nombre de projets et d'initiatives pour améliorer l'offre des institutions relevant de son département et ce, à travers la dotation des maisons de jeunes d'équipements et de jeux électroniques avec des programmes d'animation dans le cadre d'une convention avec la Fédération royale marocaine de jeux électroniques.

Pour sa part, le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Sekkouri a mis l'accent sur l'importance des maisons de jeunes qui ont fait émerger plusieurs jeunes artistes et talents.

Après avoir rappelé que le parcours de vie de tout un chacun est jalonné d'étapes dont celle des maisons de jeunes, le ministre s'est demandé si le rôle des maisons de jeunes est l'animation ou la résolution des problèmes de jeunes. Selon lui, le plus important est d'élargir les domaines de formations assurées par ces structures pour permettre aux jeunes de monter leurs propres entreprises.

Selon M. Sekkouri, le projet de création d'entreprises est concrétisé particulièrement par les personnes ayant la volonté de monter leurs propres projets.

Lors de la séance inaugurale marquée par la présence d'ambassadeurs et de représentants de maisons de jeunes au niveau national, ainsi que des associations, des film et capsules ont été projetés pour mettre la lumière sur le rôle historique de maisons de jeunes, outre des spectacles artistiques présentés par des troupes de jeunes.

Au programme de ce rendez-vous une rencontre sur la coopération et le partenariat dans le domaine de la jeunesse et des ateliers sur la gouvernance des maisons de jeunes, l'offre de services des maisons de jeunes, l'insertion socio-économique des jeunes et la communication avec les jeunes.

MAP 15/11/2022