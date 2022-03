M. Bensaid visite des projets culturels et patrimoniaux dans la province de Larache

http://www.reverso.net/orthographe/correcteur-francais/

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a effectué, samedi, une visite de terrain pour s'enquérir de plusieurs sites historiques et projets culturels et patrimoniaux dans la province de Larache.

M. Bensaïd, qui était accompagné du gouverneur de la province, Bouassam El Alamine, et de responsables centraux et régionaux, s'est informé des installations du site archéologique de Lixus, situé dans la commune de Sahel, lors de cette visite qui vise à mettre en valeur et protéger le patrimoine national, et à assurer la conservation des sites historiques et archéologiques dans les différentes régions du Royaume.

Un accent particulier a été mis sur plusieurs interventions réalisées par le ministère au niveau du site archéologique de Lixus, qui est la plus ancienne ville retrouvée au Maroc et l'un des plus anciens centres urbains de la Méditerranée occidentale.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Bensaid a souligné que le site de Lixus constitue "un patrimoine mondial", notant que cette ville revêt une importance capitale non seulement pour l'histoire de la région, mais pour l'humanité toute entière.

Le ministre a relevé que cette visite s'inscrit dans le cadre de l'examen de l'activation de la stratégie de l'industrie culturelle, notamment dans le domaine du patrimoine, qui revêt une grande importance, en particulier en matière d'animation et de valorisation, ajoutant "le site de Lixus est un trésor que nous devons préserver et valoriser, et nous avons commencé à réfléchir à des accords avec les secteurs partenaires pour le mettre en valeur".

Il a salué le travail "important" accompli par les autorités et les conseils élus, aux niveaux provincial et régional, en matière de promotion du patrimoine et de la culture. "Nous essaierons, dans le cadre de la stratégie de l'industrie culturelle présentée récemment au Parlement, d'activer cette industrie, notamment en ce qui concerne le tourisme culturel", a-t-il déclaré.

Ce site propose au visiteur un voyage dans l'histoire du Royaume, puisque Lixus est la plus ancienne ville du Maroc, a fait savoir le ministre, notant que cette donne doit être investie pour attirer davantage de visiteurs marocains et étrangers et mettre en lumière la région et son patrimoine.

M. Bensaid a, par la suite, visité les installations du Centre culturel de Lixus à Larache, qui comprend des espaces culturels et artistiques et un grand théâtre, et constitue l'un des sites culturels les plus importants de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Ce centre est fin prêt pour ouvrir ses portes au public et aux groupes artistiques et théâtraux de la province de Larache.

A Ksar El Kébir, M. Bensaid s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de la bibliothèque "Hsissen" et du Centre culturel Abdessalam Amer, des projets relevant du ministère (département de la Culture).

Compte tenu de l'importance de la diplomatie culturelle dans le Royaume, le ministre a visité les installations de "Dar Sébastian", qui comprend le centre Ksar El Kébir pour l'étude de l'évaluation du patrimoine maroco-portugais, et fait partie intégrante du patrimoine architectural de la ville, qui est liée par un accord de jumelage avec la ville de Lagos (Portugal).

M. Bensaid a clôturé sa visite dans la province de Larache par l'inauguration de "Dar Benjelloun", un site historique restauré et valorisé par le département de la Culture.

MAP 12/03/2022