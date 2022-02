M. Bensaid visite des sites culturels dans les provinces de Jerada et de Taourirt

Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a visité, dimanche, des sites culturels et des espaces muséaux dans les provinces de Jerada et de Taourirt.

M. Bensaid, qui effectue une visite de terrain dans plusieurs provinces de la région de l'Oriental, s’est rendu dans la ville de Jerada, où il s’est enquis de l’état d’avancement du projet du musée minier de Jerada, comprenant plusieurs espaces muséaux mettant en avant le patrimoine immatériel industriel du Royaume.

Ce chantier important comporte, entre autres, un centre d’information sur le patrimoine, un centre culturel dédié au domaine des mines et des espaces de loisirs pour les visiteurs de ce futur musée.

Le ministre, qui était accompagné notamment du wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai et du président du Conseil de la région de l’Oriental, Abdenbi Bioui, a visité également le centre culturel de Jerada, qui fera l’objet de travaux de rénovation pour améliorer les services rendus aux habitants de la ville dans les domaines culturel et artistique.

Dans la province de Taourirt, le ministre s’est rendu dans la ville de Debdou où il a visité le quartier «El Mellah», témoin de la tradition de cohabitation entre les Marocains juifs et musulmans.

La délégation officielle a également pris connaissance de l’état d’avancement des travaux de mise à niveau du tissu ancien de Debdou, dotés d’une enveloppe de 37 millions de dirhams (MDH) avec pour buts de créer un circuit touristique, rénover les bâtisses menaçant ruine et restaurer le tissu ancien de la ville.

Par la suite, le ministre et la délégation l’accompagnant ont visité le centre culturel de la ville de Taourirt, dont les travaux, à l’arrêt depuis 2012, devraient reprendre pour que cette infrastructure culturelle soit prête dans trois mois.

La visite de terrain de M. Bensaid dans la région de l’Oriental, commencée vendredi à Oujda et qui a porté aussi sur la province de Figuig, doit prendre fin lundi dans la province de Berkane, en particulier la région de Tafoughalt.

MAP 14/02/2022