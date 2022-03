M. Bourita reçoit la Présidente du Sénat du Belize

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains de l'Étranger, M. Nasser Bourita, a reçu, jeudi à Rabat, la Présidente du Sénat du Belize, Mme Carolyn Trench-Sandiford, qui effectue une visite au Maroc. Au cette occasion, les deux parties ont discuté des "domaines potentiels de coopération entre le Belize et le Maroc", a indiqué Mme Trench-Sandiford dans une déclaration à la presse, notant que les discussions ont été "très enrichissantes" et "très instructives".

"Je suis très reconnaissante de cette invitation à visiter le Maroc et j'ai bon espoir de voir davantage de votre beau pays", a relevé la présidente du Sénat du Belize.

Affirmant qu'elle quitte le Royaume avec "une meilleure compréhension de certaines questions auxquelles le Maroc est confronté", Mme Trench-Sandiford a dit espérer que M. Bourita et le ministre des Affaires étrangères du Belize "poursuivront cette conversation".

MAP 03/03/2022