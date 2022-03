M. Bourita s’entretient avec son homologue béninois

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a eu, mercredi à Rabat, des entretiens avec le ministre béninois des Affaires Etrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci.

Cette entrevue a été l’occasion de passer en revue les divers dossiers au cœur de la coopération entre les deux pays, a indiqué M. Agbénonci, dans une déclaration à la presse à l'issue de cet entretien, mettant en avant l’affection particulière que porte SM le Roi Mohammed VI pour le Bénin et les relations privilégiées que le Souverain entretient avec son frère le président, M. Patrice Talon.



À cet égard, le ministre béninois s’est félicité de l’excellence des relations bilatérales, assurant que le Maroc et le Bénin sont confrontés à des défis d'ordre économique et sécuritaire.



Les deux parties ont également passé en revue les actions susceptibles d’être menées de concert, afin d’ouvrir de nouvelles voies de coopération, a-t-il affirmé, déclarant avoir partagé avec M. Bourita les progrès que le Bénin est en train de réaliser dans différents domaines.



M. Agbénonci a tenu à remercier le Maroc pour "l’appui multiformes que nous avons reçu particulièrement pendant la pandémie du Covid-19, mais aussi toutes ces facilités qui sont accordées à notre jeunesse, qui vient étudier au Maroc".

MAP: 30/03/2022