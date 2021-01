M. El Otmani:Le chantier de réforme des CRI commence à produire des effets positifs

Le chantier de réforme des Centres régionaux d’investissement (CRI), lancé récemment, a déjà commencé à produire des effets positifs, a affirmé, jeudi à Rabat, le Chef du Gouvernement, Saad Dine El Otmani.

S’exprimant en ouverture du Conseil de gouvernement, M. El Otmani a relevé que les indicateurs révèlent une hausse de près de 50% du nombre de projets d’investissement accompagnés par les CRI par rapport à 2019 et 2020, ainsi qu’une baisse des délais moyens de traitement des dossiers d’investissement, passés de plus de 100 jours à moins d’un mois, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil tenu en visioconférence.

Dans ce sens, M. El Otmani a souligné l’importance de la plateforme numérique des CRI, qui s’inscrit dans le cadre de l’engagement constant du gouvernement à promouvoir et à encourager l’investissement, comme étant un producteur de richesse et un générateur d’opportunités de travail, notamment au profit des jeunes.

Le chantier de réforme des CRI par rapport auquel Sa Majesté le Roi Mohammed VI a émis des directives claires, à la suite desquelles a été promulguée la loi relative à la réforme des CRI conférant à ces centres l’indépendance administrative et financière et leur permettant de disposer de compétences larges et claires en vue d’accélérer le rythme d’autorisation des investissements, constitue l’une des manifestations de cet engagement, a souligné M. El Otmani.

Le gouvernement, a-t-il indiqué, a accompagné ces centres en émettant un certain nombre de dispositions législatives et organisationnelles, orientées vers la simplification des procédures, la consécration de la clarté et de la transparence et l’atteinte de l’efficacité, tout en fournissant le soutien logistique et technique nécessaire, notant que la plate-forme numérique des CRI s’inscrit dans le cadre de ces procédures.

A cet égard, le Chef du gouvernement a adressé ses remerciements à tous les départements gouvernementaux qui contribuent à ce chantier, notamment le ministère de l’Intérieur et le ministère en charge de l’investissement, ainsi que MM. les gouverneurs et directeurs des CRI et des collectivités territoriales ainsi qu’à tous les acteurs impliqués, pour leurs efforts déployés en vue de réussir ce chantier vital, en particuliers dans ces circonstances difficiles imposées par la pandémie du coronavirus et de ses répercussions économiques.

M. El Otmani a appelé à redoubler d’efforts afin de consolider la confiance des investisseurs nationaux et internationaux envers l’administration et le climat des affaires et à les encourager à investir davantage dans le Royaume qui jouit de la sécurité et de la stabilité et qui accomplit des réalisations remarquables sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

-MAP-21/01/2021