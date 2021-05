M. Elalamy souligne la capacité du Maroc à produire des véhicules de haute qualité, avec un taux d'intégration de 60%

Le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, a souligné, mardi à Tanger, la capacité du Maroc à produire des véhicules de haute qualité, avec un taux d’intégration de 60%.

S’exprimant à l’issue du lancement officiel des deux nouveaux véhicules de la marque Renault, Nouvel Express et Nouvel Express Van, M. Elalamy a fait savoir que le secteur automobile a exporté 80 milliards de dirhams en 2019 et environ le même montant en 2020, malgré la pandémie, notant que l’automobile est le premier secteur exportateur du Maroc.



"C’est également le premier secteur en termes de valeur ajoutée", a-t-il fait savoir, formulant le souhait que d’autres secteurs atteignent une valeur ajoutée élevée, puisque c’est l’objectif de l’industrialisation du Maroc, tel que tracé par SM le Roi Mohammed VI.



Par ailleurs, le ministre s’est arrêté sur la transformation de l’usine Renault de Tanger, précisant qu’il s’agit d’une usine 4.0 avec des robots qui effectuent 40% de la soudure nécessaire, afin de répondre à la précision et la qualité supérieure demandée, et circulent suivant des fils électroniques pour pouvoir livrer aux opérateurs les équipements qu’ils montent sur les véhicules.



Cette usine fabriquait des véhicules Dacia, qui sont arrivés à leur fin de vie et qu’il fallait changer, a expliqué M. Elalamy, affirmant que malgré la pandémie, il a été possible de trouver les techniciens nécessaires pour pouvoir accompagner le transfert de savoir-faire, ce qui a permis d’avoir des techniciens et ingénieurs marocains qui font actuellement travailler ces robots.



“Malgré la transformation en profondeur de cette usine, Renault a dépassé aujourd’hui 9.100 collaborateurs”, a-t-il relevé, notant que Renault a pu développer le nombre de ses collaborateurs en montant en gamme fortement, ce qui correspond exactement à la stratégie mise en place par le Maroc.



En outre, M. Elalamy a évoqué l’esprit social qui règne dans cette entreprise, mettant l’accent sur le travail intelligent mené entre les opérateurs, la direction et les actionnaires, en prenant en compte la perspective du Royaume du Maroc, qui est le berceau du développement de cette industrie.



Il est à noter que le Groupe Renault Maroc a dévoilé officiellement les deux nouveaux véhicules de la marque Renault, Nouvel Express et Nouvel Express Van, produits à l’usine de Tanger, lors d’une cérémonie à laquelle ont pris part l'ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, le directeur général du groupe, Marc Nassif, le directeur général de l’Usine Renault de Tanger, Mohamed Bachiri et le directeur général de la marque Renault au Maroc, Mohamed Bennani.

(MAP-18/05/2021)