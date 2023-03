M. Mayara : Les entretiens avec les responsables polonais ont ouvert des horizons plus larges pour le renforcement des relations bilatérales

Le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, a affirmé, mercredi à Varsovie, que les entretiens qu'il a eus avec les responsables polonais, dans le cadre de sa visite officielle dans ce pays, ont ouvert des horizons plus larges pour le renforcement des relations bilatérales dans différents domaines.

En visite de travail en Pologne (6-10 mars), M. Mayara et la délégation l'accompagnant ont tenu une série de rencontres avec le président du Sénat, le ministre des Affaires étrangères, le ministre chargé des investissements étrangers et les présidents du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Pologne.



Dans une déclaration, M. Mayara a qualifié ces entretiens d' "encourageants", se félicitant de la volonté affichée par les responsables polonais de développer davantage les relations bilatérales. Cette visite en Pologne s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays au niveau parlementaire, à travers l'échange d'expertise et d'expériences entre les deux parlements, ainsi que par le biais du soutien de toutes les initiatives visant à promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, des énergies renouvelables, du tourisme, de l'agriculture, de la culture et des échanges académiques, a précisé M.Mayara, ajoutant que cette visite a constitué l'occasion d'échanger autour des relations du Royaume avec l'Union européenne et des moyens de les renforcer.



La partie polonaise, qui a exprimé sa compréhension concernant plusieurs questions nationales avec à leur tête la question du Sahara marocain, a fait part de son soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc et " à tout ce qui est de nature à constituer une solution réaliste à ce conflit factice", a poursuivi le président de la Chambre des Conseillers.



Ces entretiens ont porté également sur plusieurs questions internationales, a-t-il poursuivi, soulignant que des explications ont été fournies sur la position du Maroc au sujet de ces questions, notamment la guerre russo-ukrainienne. Les échanges ont été ainsi l'occasion d'examiner les voies et moyens de soutenir la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde et dans cette région en particulier, a-t-il ajouté.

MAP: 08/03/2023