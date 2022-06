M. Ouahbi: La protection pénale des femmes est érigée en priorité dans la politique pénale

La protection pénale des femmes figure parmi les enjeux prioritaires de la politique pénale nationale a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

Intervenant lors d'une rencontre de coordination pour le suivi de la mise en œuvre du protocole territorial de prise en charge des femmes victimes de violences, organisée sur deux jours par la Présidence du ministère public, M. Ouahbi a affirmé que le ministère est soucieux de réviser la politique pénale et reconsidérer les principes qui l'encadrent, en mettant en place des mécanismes juridiques susceptibles de prévenir toutes formes d'abus dont les femmes peuvent être victimes, à travers notamment une révision globale de la politique de criminalisation et de pénalisation ou par le biais de lois spécifiques à la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles.



Et de souligner l'importance de l'émergence de politiques de lutte contre les violences à l'égard des femmes dans le sillage d'une réforme profonde et globale de la justice en vue d'assurer la protection des droits et libertés, ainsi que faciliter l'accès à la justice, consacrer le respect des valeurs d'équité et d'égalité et promouvoir la protection juridique des femmes et filles victimes de violences.



Les participants à cette rencontre débattent notamment des moyens d'améliorer les investigations judiciaires et leur pertinence par rapport à la spécificité des crimes de violence à l'égard des femmes, de l'amélioration de l'accès des femmes victimes aux services de sécurité et judiciaires et la simplification des procédures, ainsi que du renforcement du rôle des différents acteurs dans la mise en œuvre de la protection des victimes.



La séance d'ouverture a été marquée par la projection d’un film documentaire sur les rôles et les efforts des départements signataires du Protocole territorial réalisé par la Présidence du Ministère public, avec l'appui de l'ONU Femmes.

MAP: 01/06/2022