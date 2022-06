M. Talbi Alami s'entretient avec une délégation parlementaire britannique

Le Président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, s'est entretenu, mercredi à Rabat, avec une délégation parlementaire britannique, conduite par Liam Fox, Président du Groupe britannique des Accords d'Abraham (UK Abraham Accords Group), en visite au Maroc du 1er au 3 juin.

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les moyens de consolider la coopération parlementaire entre les deux pays à travers l’institutionnalisation des relations bilatérales et multilatérales, via le groupe d’amitié parlementaire, la communication durable, la réflexion sur des espaces de dialogue, ainsi que par l’échange et le partage des expériences et des expertises, indique un communiqué de la première chambre du parlement.



Lors de ces entretiens, M. Talbi Alami a salué l'excellence des relations unissant les deux Royaumes, ainsi que la coopération fructueuse entre le Parlement marocain et la Chambre des communes du Royaume-Uni.



Il a également informé la délégation britannique de la dynamique politique et institutionnelle que connaît le Maroc, une dynamique qui a abouti à l’organisation des élections législatives en septembre 2021, ayant connu une large participation des électeurs.



Pour sa part, M. Fox a souligné que cette visite a pour but d'explorer toutes les opportunités pour renforcer les relations de coopération parlementaire entre le Maroc et le Royaume-Uni, saluant les efforts déployés par le Royaume pour garantir la sécurité et la stabilité au niveau international.



Le Maroc a toujours opté pour une approche de résolution pacifique des conflits, qui lui a permis de jouer un rôle pionnier dans plusieurs questions régionales et internationales, a-t-il ajouté.

MAP: 02/06/2022