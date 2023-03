Maroc-Suisse : la CGEM explore les pistes de renforcement des liens commerciaux et d'investissement

Une délégation de la Confédération Générale des Entreprises (CGEM), dirigée par le président de la Confédération, Chakib Alj, a effectué, du 21 au 24 mars, une mission de travail en Suisse dans le but d'explorer les pistes de renforcement des liens commerciaux et d'investissement entre le Maroc et la Confédération helvétique.

Lors de cette visite, la délégation, composée également de Ghita Lahlou, vice-présidente de la CGEM et présidente de la Commission Capital humain, de Badr Alioua, président de la Commission Internationale, de Samia Terhzaz, directeur Général délégué et de Marwa Tellal, responsable du Pôle Communication, Relations Publiques et International, a tenu, en présence de Lahcen Azoulay, Ambassadeur du Maroc à Berne et de Christophe de Figueiredo, Président de la Chambre de Commerce Suisse au Maroc, une série de réunions avec les représentants de différentes organisations économiques suisses, notamment Christoph Maeder, président d'EconomieSuisse, organisation homologue de la CGEM, Stefan Barny, girecteur du Global Network de Switzerland Global Enterprise, agence suisse de promotion des exportations et de l'Investissement, Michel Rheinegger, directeur du Cercle d’Affaires Afrique-Suisse, ainsi que Vincent Subilia, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Genève, indique la Confédération dans un communiqué.



Les discussions ont porté sur les complémentarités entre les économies marocaine et suisse, sur les opportunités que présente le Royaume aux investisseurs, notamment en tant que hub vers le continent africain, ainsi que sur les secteurs d'intérêt commun dans lesquels les entreprises marocaines et suisses pourraient co-investir, partager leur savoir-faire et opérer un transfert de technologies. Des missions économiques sectorielles marocaines en Suisse et vice-versa seront organisées dans les prochains mois, fait savoir la même source.



Cette mission de la CGEM en Suisse a été marquée par l'organisation, à Lausanne, d'une rencontre avec les membres de l'Association des Cadres d'Origine Marocaine en Suisse (ACOMS), l'occasion d'écouter et d'échanger avec ces hauts-potentiels marocains prêts à contribuer activement au développement socio-économique de leur pays en initiant des projets à forte valeur ajoutée. Cette réunion a permis de discuter de plusieurs sujets comme le développement des compétences en tant que levier de croissance et du Projet Royal de la Charte d'Investissement qui apporte aux entrepreneurs une série d'incitations afin de promouvoir l'investissement privé et la création d'emplois au Maroc. Enfin, les membres de la délégation ont tenu une séance de travail à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), en présence de Rachid Guerraoui, professeur à l'EPFL. Au cœur des échanges, les moyens de rapprocher les mondes de l'entreprise et de l'université, d'accélérer l'émergence de startups et de projets innovants au service du développement et d'inciter les jeunes à suivre la voie de l'entrepreneuriat.



A noter que le Maroc et la Suisse disposent d'un potentiel de coopération important. Selon les chiffres de l’Office fédéral helvétique de la douane et de la sécurité des frontières, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint, en 2022, 778 millions de francs suisses, soit une hausse de 18.9% par rapport à 2021. Après avoir enregistré une valeur de 347 millions de francs suisses en 2021, les exportations suisses vers le Maroc ont atteint une valeur de 414 millions de francs en 2022, affichant ainsi une progression de 19.3%, rapporte l’Office. Quant aux exportations marocaines vers la Suisse, elles sont passées de 307 millions de francs suisses en 2021 à 364 millions en 2022, soit une augmentation de 18.6%.

MAP: 27/06/2023