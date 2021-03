Maroc-USA : Suivi de l'état d'avancement du projet "Education Secondaire" à Marrakech

Une délégation composée du Consul général des USA et des responsables de l'Agence Millennium Challenge Account (MCA-Maroc) s'est rendue, vendredi au lycée-collégial Mansour Addahbi à Marrakech, pour s'enquérir de l'état d'avancement du projet "Education Secondaire".

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du modèle "Lycée Attahadi", principale composante du projet "Education Secondaire", ayant pour objectif de consolider l’efficacité et la performance des établissements scolaires et de tirer vers le haut la qualité des apprentissages et des résultats scolaires des élèves.



"J’ai eu le plaisir de rencontrer le staff administratif et pédagogique du lycée-collégial Mansour Addahbi, ainsi que les membres du comité de pilotage du Projet d’Établissement Intégré pour s'enquérir de l'état d'avancement du projet Education Secondaire" a déclaré à la MAP, le Consul général US, M. Lawrence Randolph, à l’issue d’une réunion avec le Directeur de l’Académie Régionale d’Education et de Formation (AREF) de Marrakech-Safi, My Ahmed Karimi.



Rappelant que le Millennium Challenge Corporation (MCC) œuvre en étroite collaboration avec le gouvernement marocain dans divers domaines, y compris l’éducation, le diplomate américain s’est félicité des "excellentes" relations entre Rabat et Washington, qui ne cessent de s'intensifier et de se diversifier.



Pour sa part, la Directrice résidente adjointe de Millennium challenge corporation (MCC) au Maroc, Mme Carrie Monahan, a rappelé que le projet "Education secondaire", doté d’un budget de 112 millions de dollars américains, a pour objectifs d’améliorer la qualité et la pertinence des programmes de l’enseignement secondaire (collèges et lycées) et de garantir l’équité d’accès à ce cycle de l'enseignement.



"Nous travaillons avec le gouvernement marocain dans 90 établissements de l’enseignement secondaire au niveau de trois régions du Maroc (Marrakech-Safi, Tanger- Tétouan-Al Hoceïma et Fès-Meknès)", a expliqué Mme Monahan, ajoutant que cette visite a été "une opportunité pour constater de visu toutes les réalisations accomplies avec les parties concernées dans le cadre du projet Education Secondaire".



De son côté, le Directeur de l’AREF de Marrakech-Safi, M. Karimi, a indiqué que cette visite a été une nouvelle occasion pour souligner l’excellence des relations entre le Maroc et les États-Unis dans divers domaines, notamment l'éducation et la formation.



Dans ce sens, M. Karimi a relevé que le projet Education Secondaire, inscrit dans le cadre du programme de coopération "Compact II", financé par Millennium Challenge Corporation (MCC), bénéficie à 28 établissements d'enseignement secondaire dans la région, répartis sur quatre directions provinciales (Marrakech, Chichaoua, Essaouira et Safi).



Au lycée-collégial Mansour Addahbi, des informations ont été fournies à la délégation américaine sur l’état d'avancement du Projet d’Établissement Intégré, ainsi que sur les différentes activités des clubs mis en place dans le cadre dudit projet, à savoir le club de robotique et le club de life skills.



Le déploiement du modèle "Lycée Attahadi" consiste à apporter un appui intégré aux établissements de l’enseignement secondaire cibles, portant sur le renforcement de leur autonomie administrative et financière, la promotion d’une pédagogie centrée sur l’élève et l’amélioration de l'environnement physique des apprentissages à travers des réhabilitations adéquates des infrastructures scolaires et la fourniture d’équipements nécessaires à l’innovation pédagogique.



Conçu en parfait alignement avec les dispositions de la loi-cadre n° 51.17, ce projet est mis en œuvre en étroite coopération avec le Département de l’Education Nationale et les AREF concernées.



MAP: 07/03/2021