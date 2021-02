Maroc/OCDE: Première réunion du comité mixte de coordination chargé du suivi de la mise en œuvre de la phase II du Programme-pays

Les services du département du Chef du gouvernement en partenariat avec l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) organisent, ce jeudi par visioconférence, la première réunion du comité mixte de coordination chargé du suivi de la mise en œuvre du deuxième programme-pays, qui annonce le lancement de la mise en œuvre des projets programmés au titre de la deuxième phase.

Cette réunion vise en plus d'exposer les résultats des différents projets réalisés lors de la phase I du programme, à développer une vision globale sur les objectifs et projets tracés dans le cadre de la deuxième phase, ainsi qu'à assurer une base efficiente pour la coordination entre les équipes de travail au niveau du Royaume et l'OCDE, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

"La phase II du Programme-Pays qui s'étend jusqu'à 2022 permettra de réaliser un total de 13 projets, de mettre en œuvre l'adhésion du Maroc à une nouvelle série de mécanismes juridiques relevant de l'OCDE ainsi que de consolider la participation du Maroc aux comités de l'Organisation", explique la même source.

Le deuxième programme de coopération entre le Royaume du Maroc et l'OCDE s'assigne, également, pour objectifs de renforcer le partenariat et la coopération dans les domaines visant à promouvoir le développement économique, hisser la compétitivité, consacrer l'intégration sociale, ainsi que de promouvoir le développement territorial et la gouvernance publique en optant davantage pour les meilleures pratiques adoptées par l'Organisation.

Ce programme constitue une pierre angulaire dans la promotion des relations de coopération distinguées entre le Maroc et l'OCDE, et ce après le succès qu'a connu la mise en œuvre du premier Programme-Pays 2015-2018, relève le département du Chef du gouvernement, notant qu'il a également permis d'accompagner les importantes réformes du Maroc dans plusieurs domaines notamment ceux relatifs à l'économie, au social et à la gouvernance.

Cette réunion est marquée par la participation des représentants des divers départements ministériels et institutions concernées par la Phase II du Programme-Pays ainsi que des experts de l'OCDE.

MAP 04/02/2021