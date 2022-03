Mme Ammor s'entretient avec le ministre comorien de l'économie

La ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, s'est entretenue, mardi à Rabat, avec le ministre de l'économie, de l'industrie, des investissements chargé de l'intégration économique de l'Union des Comores, Mzé Abdou Mohamed Chanfiou, des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays. Dans une déclaration à la MAP à l'issue de cette entrevue, M. Mohamed Chanfiou a indiqué que les échanges avec la ministre ont porté notamment sur le développement de la coopération économique entre les deux pays frères.

Le ministre comorien a en outre fait savoir que sa visite au Royaume intervient suite à la conférence des partenaires au développement tenue à Paris en décembre 2019, qui vise à mobiliser tous les partenaires bilatéraux, multilatéraux et secteur privé, soulignant à cet égard que le Maroc a fait le grand pas vers les Iles Comores pour soutenir son plan de relance économique.



Il a également relevé que le soutien du Maroc traduit un message fort de fraternité et une détermination à accompagner les Comores dans leur plan de développement. Par ailleurs, le ministre comorien a salué le rôle important du Maroc, sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, dans le soutien aux Comores dans la gestion de la crise sanitaire, précisant que lors de sa visite, il s'est réuni avec la ministre de l'aménagement du territoire, de l'habitat et de la politique de la ville, la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, ainsi que le ministre de l'Industrie et du Commerce.

MAP: 29/03/2022