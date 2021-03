Mme El Ouafi : Guichet unique en Côte d'Ivoire, une réponse aux besoins de la diaspora en ces temps pandémiques

Le guichet unique mobile en Côte d'Ivoire, qui a été organisé samedi à Abidjan, se veut aussi une réponse aux besoins de la diaspora marocaine en ces temps pandémiques, selon la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l'étranger (MRE), Mme Nezha El Ouafi.

"Le guichet unique, qui s'inscrit dans le cadre des priorités du ministère délégué, vient répondre aux besoins de nos concitoyens établis en Afrique en ces temps pandémiques qui ont impacté et réduit la mobilité et les déplacements", a déclaré Mme El Ouafi à la MAP, en marge de cet événement. Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du ministère délégué chargé des MRE, ce guichet unique a été organisé pour la première fois en Afrique et il sera suivi, dimanche, du 1er Forum des compétences marocaines en Afrique, a-t-elle ajouté.

D'après la ministre déléguée, cette initiative est d'autant plus importante qu'elle connait la participation de 14 départements et organismes nationaux qui ont rapproché, le temps de cette opération, leurs services des Marocains de Côte d'Ivoire. Mme El Ouafi s'est ensuite réjouie de la "grande" affluence des Marocains de Côte d'Ivoire qui se sont rendus au guichet pour bénéficier d'un large éventail de services, de consultations et de renseignements.

Les organismes représentés à cet événement sont le département du chef du Gouvernement, le ministère public, le Médiateur du Royaume, le ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des MRE, le ministère délégué chargé des MRE, le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Il s'agit également de l'Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANFCC), la direction Générale des Impôts, la Caisse Centrale de Garantie, la Caisse interprofessionnelle Marocaine de Retraites (CIMR), la Confédération générale des

Entreprises du Maroc (CGEM), le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) outre l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS)

MAP 13/03/2021