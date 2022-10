Mme Fettah: La question de la jeunesse est consubstantielle de tout projet de développement

La question de la jeunesse est devenue, plus que jamais, consubstantielle de tout projet de développement cohérent et inclusif, a indiqué jeudi à Marrakech, la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah.

"A l'heure où l’ancienne et la nouvelle économie s’entrechoquent, là où nous aurions souhaité qu’elles se conjuguent, la question de la jeunesse est devenue, plus que jamais, consubstantielle de tout projet de développement cohérent et inclusif", a dit Mme Fettah, à l’ouverture de la Conférence internationale "Global Capital Markets - Expect the unexpected : a trilemma for capital markets", organisée par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), en marge de la 47ème réunion annuelle de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV).



Ainsi, la ministre a mis en avant l’ambition du Maroc de déployer à l’horizon 2035, un nouveau modèle de développement à même de créer une liaison plus forte entre l’économie et le social, tout en consolidant le fil rouge de la transition écologique, "qui s’impose désormais à nous tous", insistant sur la nécessité de "donner du futur au présent" en permettant à la jeunesse, d’avoir suffisamment d’opportunités pour intégrer le marché formel de l’emploi, et libérer son énergie créatrice à travers l’entreprenariat.



A ce titre, elle a cité le Discours prononcé par Sa Majesté le Roi, à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire, des paroles qui, selon la ministre "nous obligent collectivement à trouver les voies et moyens de mettre le secteur bancaire et financier, ainsi que le marché au sens large, au service des défis majeurs qui se dressent devant nous".



Parallèlement, Mme Fettah a fait observer la place fondamentale qu’occupe la régulation des marchés dans les préoccupations du Royaume, rappelant les initiatives et réformes entreprises par le Maroc pour répondre à ces enjeux et défis multiples, et faire du marché des capitaux un réel vecteur de développement de l’économie.



Il s’agit, premièrement, de la consolidation de la stabilité financière dont jouit le système financier, à travers un ensemble de réformes législatives et réglementaires pour mettre en place un dispositif de coordination pour la surveillance des risques systémiques entre les pouvoirs publics et les autorités de régulation, dont l’AMMC, renforcer les pouvoirs des autorités de régulation et améliorer la transparence financière.



Il est également question du développement de la performance de l’infrastructure du marché national qui renforce les systèmes opérationnels ainsi que la gouvernance et le développement des effets de synergie entre les différentes infrastructures existantes, Bourse de valeurs et dépositaire central.



L’approfondissement du marché des capitaux et la diversification des instruments financiers, ont également été mis en avant par Mme Fettah qui relève, dans ce sens, le développement de solutions de financement et de refinancement alternatives à travers le crowdfunding et les obligations sécurisées, ainsi que la promotion du rôle du secteur du capital investissement dans le financement en fonds propres des entreprises à travers la réforme du cadre juridique régissant ce compartiment.



En quatrième lieu des réformes, Mme Fettah a mentionné l’alignement du marché des capitaux en particulier, et du secteur financier marocain en général, sur les exigences de la durabilité, puisque le Maroc a engagé un grand nombre d’initiatives, dont l’adoption lors de la COP22, d’une feuille de route pour la finance climat afin d’accompagner la transition verte de l’économie et la lutte contre le changement climatique.



Par ailleurs, la ministre a appelé la communauté internationale des marchés des capitaux a faire preuve de bon sens et d’intelligence collective car "le monde n’est plus à dominer, il est à partager".



"C’est tout le sens du projet marocain de société solidaire et durable, porté par la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui appelle de ses vœux à instaurer désormais un partenariat "d’égal à égal" avec nos partenaires”, a-t-elle conclu.



Cette conférence est la première à se tenir totalement en présentiel après celle de Sydney en 2019 du fait de la pandémie Covid-19. Ainsi, plus de 90 autorités de marché des capitaux en provenance d’une centaine de pays et représentées par plus de 300 participants ont répondu présent à cet évènement.



Au menu de cet événement, des débats et discussions autour de cinq principaux questionnements abordant les principaux enjeux auxquels font face les marchés financiers mondiaux. Ainsi, la première session se déroule autour de "Résoudre le paradoxe : Identifier les crises structurelles et cycliques, comment les marchés des capitaux peuvent-ils mieux anticiper l'avenir ?", tandis que la seconde session porte sur "Triple Zéro : Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté. Quel est le rôle que peuvent jouer les marchés des capitaux dans la réalisation de ce triple objectif ?".



La troisième et quatrième sessions abordent respectivement le "Triple R : Réinitialiser, Redémarrer, Remodeler. Comment les marchés des capitaux des pays émergents peuvent-ils contribuer à la reprise post-Covid ?", et les "Fintech et nouveaux risques : blanchiment de crypto-monnaies, finance décentralisée, monnaie et cybersécurité, et leur impact sur les marchés financiers", alors que la cinquième se tient sous le thème "La Nouvelle disruption africaine".



L'OICV est l’institution de référence pour les régulateurs des marchés des capitaux dans le monde, et collabore avec le G20, le Conseil de stabilité financière (FSB), ainsi qu'avec la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International qui ont adopté les normes de l’OICV comme référence pour le secteur.



L’AMMC est membre du Conseil d’Administration de l’OICV, et préside, depuis 2020, le comité régional "Afrique et Moyen Orient", regroupant 42 représentants des marchés des capitaux de la région.

MAP: 20/10/2022