Mme Hayar rencontre la maire de la municipalité péruvienne de Pueblo Libre

La ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, a reçu, lundi à Rabat, la maire de la municipalité de Pueblo Libre en République du Pérou, Monica Tello Lopez.

Un communiqué du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille précise que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite de travail que Mme Tello Lopez effectue au Maroc du 12 au 20 mai, en vue de signer une convention de jumelage entre la municipalité de Pueblo Libre et la municipalité de Laâyoune.

Cette visite a été l'occasion, pour la délégation péruvienne, de prendre connaissance de l'évolution remarquable que connaît le Royaume dans le domaine de la promotion des droits des femmes et du rôle pionnier qu'elles jouent dans la gestion des affaires locales et politiques, a ajouté la même source. Dans ce contexte, Mme Hayar a passé en revue les noms de certaines femmes marocaines, notamment Sahraouies, qui se sont impliquées avec les hommes dans la gestion des affaires locales dans plusieurs villes, notamment dans les provinces du Sud du Royaume, ainsi que le rôle du ministère dans la consolidation des principes d'égalité et d'autonomisation économique des femmes en application des Hautes directives royales.

La ministre a évoqué, au début de cette rencontre, "les traits communs qui unissent les deux pays, tels que la similitude de certaines caractéristiques sociétales, en particulier le rôle que la famille et les femmes jouent dans l'éducation de la société, et le rôle des deux pays aussi dans la consolidation des principes de paix et de sécurité lors des forums internationaux".

Mme Hayar a également échangé avec Mme Tello Lopez sur les moyens de partage des expériences visant à faire promouvoir la situation économique des femmes et de la famille en tant que noyau de l'éducation, ainsi que des personnes en situation de handicap, ajoutant que la maire péruvienne a montré un grand intérêt pour l'expérience marocaine.

Mme Tello Lopez était accompagnée de la conseillère Aurea Genovea Lopez Reyes et de Luis Mendivil Canales, ambassadeur - conseiller honoraire auprès de la municipalité de Pueblo Libre, a conclu le communiqué.

(map 16/05/2023)