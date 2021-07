Mohammedia: accord de partenariat pour diffuser et promouvoir la culture archivistique

Un accord de partenariat et de coopération a été signé, jeudi à Mohammedia, entre l’institution Archives du Maroc et la direction provinciale du ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique avec pour objectifs de renforcer les liens de coopération et de partenariat et de promouvoir la culture archivistique.

L'accord, signé par le directeur des Archives du Maroc, Jamaâ Baïda, et le directeur provincial du ministère à Mohammedia, Mohamed Jabbouri, vise notamment à renforcer la coopération et le partenariat entre les deux parties dans le domaine de la gestion des archives et dans les activités scientifiques, culturelles et éducatives.



En vertu de cet accord, l'institution Archives du Maroc s'engage à ouvrir la possibilité de bénéficier des formations organisées par l'établissement au profit des fonctionnaires de la direction provinciale de Mohammedia et de ses cadres administratifs au niveau des établissements pédagogiques notamment le personnel chargé de la conservation des archives.



L'accord prévoit également de doter la direction provinciale de l'expertise nécessaire dans le domaine de la numérisation des fonds d'archives et de mettre à sa disposition les archives conservées auprès de l'institution Archives du Maroc à des fins de recherche scientifique.



La direction provinciale s'engage, pour sa part, à initier des visites au siège des Archives du Maroc au profit des élèves en vue de rapprocher les jeunes de cette institution publique à caractère stratégique et de leur présenter les missions qui lui incombe pour la sauvegarde du patrimoine archivistique national.



L'accord prévoit aussi la mise en place d'espaces pour la mémoire scolaire au niveau de chaque établissement d'enseignement, ainsi que l'organisation de rencontres scientifiques et d'activités pédagogiques sur des questions liées aux archives.



S'exprimant à cette occasion, M. Baïda a indiqué que cet accord a notamment pour objectif la diffusion de la culture archivistique parmi les jeunes, mettant l'accent sur la grande valeur des documents historiques et des archives.



De son côté, M. Jabbouri a salué la signature de cet accord, ajoutant que sa dimension pédagogique incite les cadres pédagogiques à initier des visites au siège de l'institution Archives du Maroc et à organiser des rencontres conjointes afin de renforcer la coopération.

(MAP-29/07/2021)