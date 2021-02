RN Tetouan-Chefchaouen: Déviation localisée de la circulation au niveau de la commune Ben Karrich

Le ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau informe les usagers de la route que la circulation sur la route nationale n°2 reliant Tétouan et Chefchaouen, au PK59+600, sera déviée localement, suite à l’apparition d’un glissement de terrain sur la rive droite de la voie, au niveau de la commune Ben Karrich.

"Le tronçon de la route nationale n°2 reliant Tétouan et Chefchaouen, au PK59+600, connait une perturbation partielle de la circulation, depuis le lundi 1er février 2021, sur la voie de circulation menant vers Chefchaouen et ce, suite à l’apparition d’un glissement de terrain sur la rive droite de la voie, allant vers Chefchaouen, à la commune Ben Karrich", précise le ministère dans un communiqué.



Vu la présence de deux voies de circulation allant vers Tétouan, la circulation sera déviée localement, à partir du vendredi 05 février, sur environ 200m sur la voie parallèle et la circulation normale reprendra dès l’achèvement des travaux, relève la même source, appelant les usagers de la route à être prudents et à respecter les panneaux de signalisation pour plus de sécurité.



Le ministère affirme rester à la disposition des citoyens 24h/24h pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invite à consulter les bulletins annoncés régulièrement, par le biais de son portail web "www.equipement.gov.ma" ou contacter le centre de permanence au n° 05 37 71 17 17.

MAP: 05/02/2021