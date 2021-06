Sahara: Le Guatemala réitère son "appui ferme et indéfectible" à l'Initiative marocaine d’autonomie

Le Guatemala a réitéré, jeudi, son "appui ferme et indéfectible" à l’Initiative d’autonomie présentée par le Maroc comme l’unique solution au différend régional autour du Sahara marocain, conformément aux résolutions des Nations-Unies et ce, dans le cadre de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de sa souveraineté sur ses provinces du Sud.

Cette position a été réaffirmée par le ministre des Affaires étrangères de la République du Guatemala, M. Pedro Brolo Vila, lors de son entretien par visioconférence avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.



Lors de cet entretien, M. Brolo Vila a également exprimé l’appréciation de son pays de l’Initiative Royale du port Atlantique de Dakhla qui ne manquera pas d’avoir un impact majeur sur l’amélioration du commerce entre l’Amérique Latine et le Maroc, également comme plateforme vers l’ensemble du continent africain, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.



De même, les deux ministres se sont félicités de la commémoration du 50ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, réaffirmant la volonté commune de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président Alejandro Giammattei, d’œuvrer pour la consolidation de ces relations, notamment dans le cadre d’une coopération Sud-Sud mutuellement bénéfique. Lors de cet entretien sanctionné par l’adoption d’une déclaration conjointe, la République du Guatemala a remercié le Royaume du Maroc pour les gestes de solidarité et les actions humanitaires envers le peuple guatémaltèque suite aux ravages des cyclones ETA et IOTA.



Pour sa part, M. Bourita a loué les initiatives et les programmes de développement, de sécurité alimentaire entrepris par le gouvernement du Guatemala, particulièrement dans un contexte de crise.



S’agissant de la coopération multilatérale, les deux pays ont convenu d’intensifier le dialogue et la coordination au sujet des questions d’intérêt commun au sein des différentes instances internationales.



M. Brolo Vila a saisi cette occasion pour réitérer son invitation à M. Bourita pour effectuer une visite officielle à Guatemala, courant 2021, a conclu le communiqué.

MAP: 03/06/2021