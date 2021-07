Sahara: Le Turkménistan réitère son soutien à la proposition marocaine d’autonomie

Le Turkménistan, par la voix de son vice-premier ministre et ministre des Affaires Étrangères, Rashid Meredov, a réitéré, jeudi, son soutien à la proposition marocaine d’autonomie au Sahara.

“M. Rashid Meredov a réitéré le soutien du Turkménistan, déjà exprimé durant sa visite au Maroc en 2020, à la proposition marocaine d’autonomie ainsi qu’aux efforts des Nations Unies pour parvenir à une résolution politique, durable et mutuellement acceptable du conflit artificiel autour de ce différend régional”, indique un communiqué du ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, publié à l’issue de la quatrième session des Consultations Politiques entre le Maroc et le Turkménistan, au niveau des ministres des Affaires Étrangères, qui a eu lieu en mode virtuel.

A cette occasion, le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita, a eu un entretien avec M. Rashid Meredov.

Lors de ces consultations, les deux ministres se sont félicités, de prime abord, de l’excellence des relations entre les deux pays frères et ont insisté sur la nécessité de les élever au niveau des aspirations de SM le Roi Mohammed VI et du Président du Turkménistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, souligne le communiqué.

A cette occasion, MM. Bourita et Meredov ont procédé à l’adoption d’une nouvelle feuille de route qui trace les contours de la coopération entre les deux pays durant la période 2022-2023 et convenu de tenir prochainement, en présentiel, quand la situation sanitaire le permettra, la première session de la Commission Mixte de Coopération.

Sur le plan multilatéral, les deux parties se sont félicitées de l’excellente collaboration, des soutiens mutuels et de la coordination des positions au sein des organisations régionales et internationales, notamment au niveau de l’Organisation de la Coopération Islamique.

M. Meredov a remercié le Maroc pour son adhésion au “Groupe des Amis de la Neutralité pour la Promotion de la Paix, de la Sécurité et du Développement Durable”, créé à l’initiative du Turkménistan.

Le ministre Turkmène a, par ailleurs, renouvelé l’invitation à M. Bourita pour effectuer une visite officielle au Turkménistan, dont les dates seront fixées d’un commun accord.

MAP-08/07/2021