Sahara marocain: La décision américaine a "rendu justice à l'histoire" (think tank hispano-marocain)

En reconnaissant la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du Sud, les Etats-Unis ont "rendu justice à l’histoire", a affirmé le Centre des études hispano-marocaines, un think tank basé à Saragosse.

L’histoire et la géographie prouvent la marocanité du Sahara et la décision américaine a confirmé une réalité consolidée jour après jour aux yeux de la communauté internationale, a souligné, lundi, le président du Centre, Miguel Angel Puyol Garcia, dans une déclaration à la MAP.



Cette décision n’est pas le fruit du hasard, sinon l’aboutissement d’une relation ancestrale et solide entre le Maroc et les Etats-Unis, a-t-il assuré, rappelant qu'en 1777, le Maroc a été le premier pays à "accorder une reconnaissance diplomatique" aux États-Unis d'Amérique.



Cette relation étroite a été renforcée quelques années plus tard avec la conclusion du premier Traité d’Amitié entre les deux pays en 1787, a relevé M. Puyol Garcia, notant également que le Maroc a été le premier pays à signer un traité commercial avec Washington.



"Tous ces éléments confirment que nous sommes devant des relations séculaires dont l’aboutissement a été une décision historique relative à la souveraineté marocaine sur le Sahara qui a consacré une réalité irréfutable et constitué une avancée énorme vers le règlement définitif de ce conflit artificiel", a dit le président du think tank hispano-marocain.

MAP: 14/12/2020