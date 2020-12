SM le Roi félicite le Roi du Bhoutan à l'occasion de la fête nationale de son pays

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations au Roi du Bhoutan, SM Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs voeux de santé et de bonheur à SM Jigme Khesar Namgyel Wangchuck et aux membres de sa famille royale, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple bhoutanais ami.

SM le Roi réitère la détermination du Royaume du Maroc à continuer d’oeuvrer avec le Royaume du Bhoutan pour enrichir les liens d’amitié et renforcer les relations bilatérales existant entre les deux peuples.

MAP 17/12/2020