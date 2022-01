Travaux du Conseil de gouvernement du 27 janvier 2022

COVID-19: Prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 28 février 2022



Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a décidé de prolonger la durée de validité de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 28 février 2022, dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19.



Lors d'un point de presse tenu à l'issue des travaux du Conseil, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a indiqué que le conseil a adopté le projet de décret N°2.22.45, présenté par le ministre de l'intérieur, Abdelouafi Laftit, portant prolongation de la période de validité de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national pour faire face à la propagation du Covid-19.

Ce projet de décret vise à prolonger la période de validité de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national du lundi 31 janvier 2022 à 18H00 au lundi 28 février 2022 à 18H00, en vue de garantir l'efficacité et l'efficience des mesures prises par les autorités publiques dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie liée au Covid-19, précise le ministre.



Le texte se base sur les dispositions de l'article 2 du décret loi 2.20.292 du 23 mars 2020 relatif à l’application des dispositions ayant trait à l’état d’urgence sanitaire et les mesures de sa déclaration.



Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif à la réorganisation du Prix Hassan II des manuscrits



Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a adopté un projet de décret relatif à la réorganisation du Prix Hassan II des manuscrits. Présenté par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le projet de décret n°2.22.22 vise à améliorer le Prix Hassan II des manuscrits, créé en 1979, en vue de lui assurer le succès et la vulgarisation qu’il mérite, pour en faire une étape culturelle importante, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.



Le texte vise aussi à renforcer l’assise juridique de sa création et de son institutionnalisation, à travers la précision de l’octroi de ce Prix aux meilleurs manuscrits et documents traitant de l’histoire et de la vie marocaine ou des traditions islamiques, écrites en arabe, en amazigh ou en hassani, en tant que curiosités précieuses du patrimoine national, a ajouté M. Baitas.



Outre la répartition de ce Prix en distinctions honorifiques octroyées dans les douze régions du Royaume, et en un Grand Prix national décerné aux meilleurs manuscrits et documents lauréats de ces distinctions régionales, le projet de décret augmente la valeur du Grand Prix national de 30.000 à 100.000 DH, tout en désignant un comité scientifique composé de sept membres spécialisés, qui sera chargé de la réception des documents et des manuscrits en lice, leur collecte, leur examen et de la désignation des gagnants, a-t-il souligné.



Maroc-Tchad: le Conseil de gouvernement prend connaissance d'un accord-cadre de coopération dans le domaine de la logistique



Le conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a pris connaissance d'un accord-cadre de coopération dans le domaine de la logistique entre les gouvernements du Maroc et du Tchad, signé le 10 décembre 2021 à Rabat, et du projet de loi n° 100.21 portant approbation dudit accord.



Présenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, cet accord vise à établir une coopération entre les deux pays en matière de développement du secteur de la logistique, selon une approche qui garantit un bénéfice mutuel, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil, réuni par visioconférence.



L'accord ambitionne également de promouvoir la coopération mutuelle dans les domaines du développement des zones logistiques, l'amélioration des chaînes logistiques liées aux échanges commerciaux, le soutien à la formation et aux compétences, outre l'échange des informations, données et expériences dans le domaine du développement et de la réglementation du secteur.



Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à de hautes fonctions



Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi en visioconférence, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.



Au niveau du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Abdelkrim Meziane Belfkih a été nommé Secrétaire Général du ministère, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil. En ce qui concerne le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Mme Latifa Nehnahi a été nommée à la tête de la direction de l’Aménagement du territoire national, alors que M. Hicham El Khourassani a été nommé Directeur de l'Agence Urbaine de Khemisset, a-t-il ajouté.



MAP: 27/01/2022