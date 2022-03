Travaux du Conseil de gouvernement du 31 mars 2022

Le Conseil de gouvernement approuve un projet de loi relatif à la profession de guide de tourisme



Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de loi N° 19-22 modifiant la loi N° 05-12 relatif à l’organisation de la profession de guide de tourisme et ce, dans le cadre de poursuite de la réforme réglementaire liée à ce métier. Présenté par la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, ce projet de loi intervient en application des Hautes Orientations Royales visant la création d’opportunités d’emploi pour les jeunes et l’intégration des personnes opérant dans le secteur informel, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement.



Ce projet à pour objectif d'abroger les dispositions du deuxième alinéa de l'article 31 de la loi N° 05.12, en vue de permettre la prolongation, jusqu'au 7 mars 2024, de la période transitoire pour régulariser la situation des personnes disposant de compétences de terrain sans l'exigence de formation de 2 ans à 8 ans, prévue par la loi, afin que l'administration puisse organiser l'examen professionnel dans les meilleures conditions, tout en tenant compte des enjeux liés à la profession et à la reprise progressive de l'activité touristique dans le Royaume, a expliqué M. Baitas. Et de poursuivre que l’échéance précédente du 7 mars 2022, a été prolongée par la loi N° 93.18, modifiant la loi N° 05.12, de deux à six ans, sauf que la crise sanitaire et ses conséquences sur le secteur du tourisme en général et la profession de guides touristiques en particulier ont empêché la mise en place des conditions propices à l'organisation de l'opération de régularisation de la situation des personnes concernées.



Le ministre a également indiqué que le département de tutelle avait préalablement organisé, au cours de la première période transitoire de deux ans, expirée le 7 mars 2018, un examen professionnel qui a permis la délivrance de 1.108 accréditations pour l’exercice de la profession de guide touristique en faveur de 905 guides des villes et zones touristiques, et de 203 guides dans les espaces naturels.



Culture: Adoption en conseil de gouvernement d’un projet de décret relatif à la réorganisation de l’INBA



Le Conseil de Gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef de gouvernement Aziz Akhannouch, a adopté le projet de décret N° 2.22.224, relatif à la réorganisation de l'Institut national des beaux-arts (INBA).



Présenté par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, au nom du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ce projet de décret porte sur la réorganisation de l'INBA, fondé en vertu du décret N° 2.93.135 et publié en date du 07 dou Al Kidaa 1413 (29 avril 1993), en tant qu’institut d’études supérieurs ne relevant pas des universités, géré conformément à la loi 01.00, relative à l’organisation des études supérieurs et son siège à Tétouan, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement.



M. Baitas a ensuite souligné qu’en vertu de ce projet de décret, l’INBA est amené à assurer des missions de formation de base et continue, de recherche scientifique, artistique et technique, de diffusion de savoir dans les domaines d’arts plastiques et appliqués, de design, d’arts visuels, narratifs et numériques ainsi que des missions de préservation et de restauration des travaux artistiques et des domaines connexes. L’Institut organisera également des stages, des conférences et des rencontres scientifiques en relation avec ces domaines.



Le projet, qui définit aussi la gestion de l’Institut et de son corps administratif, stipule que l’enseignement dans ses rangs, est organisé selon le système LMD (Licence, Master, Doctorat) et se déroule à travers des filières et des modules définis par des cahiers de règles pédagogiques nationales, qui déterminent également les troncs communs et la durée de formation, en plus des conditions d’admission, des systèmes d’études et d'évaluations et l’organisation des opérations d’encadrement pédagogique.



Le Conseil du gouvernement informé d'un accord international portant sur les filières internationales maroco-françaises



Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a été informé d'un accord international sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République française portant sur les filières internationales maroco-françaises.



Présenté par le ministre du Commerce et de l'Industrie, au nom du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, ledit accord, signé à Rabat le 7 septembre 2021 et à Paris le 6 octobre 2021, porte sur les cycles finaux menant au «Baccalauréat International Français» et au «Baccalauréat Général» de la section intitulée «Baccalauréat International Français - option de la langue arabe» au profit des classes du Réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger établies au Royaume du Maroc, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement.

MAP: 31/03/2022