Travaux du conseil de gouvernement du jeudi 17 juin 2021

Le Conseil de gouvernement adopte un projet de loi relatif à l'état civil

Le Conseil de gouvernement, réuni en présentiel jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de loi N°36.21 relatif à l'état civil, en tenant compte des remarques soulevés à son sujet.

Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre des Hautes orientations royales visant à moderniser l'administration marocaine et à augmenter sa productivité, ainsi qu'à mettre en œuvre le programme gouvernemental visant à généraliser l'administration électronique, indique un communiqué publié à l'issue du Conseil.

La généralisation de l'administration électronique permettra de simplifier les procédures et formalités administratives et de réduire les coûts des services fournis aux citoyens, en vue d'améliorer la politique économique et sociale du Maroc, poursuit la même source.

Ce projet contient plusieurs objectifs stratégiques et pratiques, dont l'élaboration d'une base de données nationale fiable de l'état civil, qui sera mise à la disposition des institutions administratives et sociales pour renforcer leurs capacités et améliorer la qualité de leurs services fournis aux citoyens.

Il s'agit également de la création d'un registre national de l'état civil pour l'adopter comme outil essentiel de planification et de programmation des politiques publiques, outre le développement, le rapprochement et l'amélioration des différents services aux citoyens, la simplification des procédures administratives, la sécurisation et la conservation des données de l'état civil conformément aux normes en vigueur dans le domaine de la digitalisation, précise le communiqué.

Le projet de loi vise, en outre, à fournir des données instantanées et précises qui serviront de base à tous les programmes de développement, conformément aux dispositions des textes législatifs relatifs à la cybersécurité et aux services de confiance dans les transactions électroniques, conclut le document.

Conseil de gouvernement: Adoption d'un projet de décret instituant une indemnité de transport maritime au profit des MRE

Le Conseil de gouvernement, réuni en présentiel jeudi, sous la présidence du chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de décret N°21.4792 instituant une indemnité de transport maritime au profit des Marocains résidant à l'étranger voyageant à bord des lignes reliant les ports de France, d'Italie et du Portugal à ceux du Maroc.

Ce projet vient en application des Hautes Instructions Royales et dans le cadre de la Très Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI a toujours entouré les membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger, indique un communiqué publié à l'issue du Conseil. Le projet de décret vise à fixer une indemnité à titre exceptionnel au profit des MRE effectuant un seul et unique aller-retour par voie maritime durant la période allant du 15 juin au 30 septembre, précise-t-on.

Les mécanismes et modalité de déboursement de cette indemnité seront fixés par décision commune entre le ministre de l'Équipement, du transport, de la logistique et de l'eau et le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration, a conclu la source.

M. El Otmani : Les Hautes instructions Royales ont eu un écho favorable auprès des MRE

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a souligné, jeudi, que les Très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI pour faciliter le retour des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger au pays à des prix abordables ont eu un écho favorable auprès des MRE et ont encouragé nombre d'entre eux à visiter leur pays en dépit du contexte de Covid-19 et les difficultés qu'ils ont enduré dans leurs pays de résidence durant cette période de pandémie.

Intervenant lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, tenue en présentiel, M. El Otmani a relevé que la Haute sollicitude royale "donnera à cet été une saveur particulière et permettra aux MRE de rattraper ce qu'ils ont perdu durant l'année dernière", indique un communiqué rendu public à l'issue du Conseil.

Le fait marquant de cette semaine a été les Très Hautes Instructions de SM le Roi, que Dieu Le préserve, aux autorités compétentes et à l'ensemble des intervenants dans le domaine du transport, afin d'œuvrer à la facilitation de leur retour au pays à des prix abordables, a-t-il relevé, ajoutant que le Souverain a ordonné aussi à l'ensemble des intervenants dans le domaine du transport aérien, en particulier la compagnie Royal Air Maroc, ainsi qu’aux différents acteurs du transport maritime, de veiller à pratiquer des prix raisonnables qui soient à la portée de tous, ainsi que d’assurer un nombre suffisant de rotations, afin de permettre aux familles marocaines à l’étranger de rentrer au pays et renouer avec leurs familles et proches, particulièrement dans le contexte de la pandémie de la Covid-19.

Et de souligner que SM le Roi a exhorté également tous les opérateurs du tourisme, aussi bien dans le domaine du transport que de l'hôtellerie, à prendre les dispositions nécessaires afin d’accueillir les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger dans les meilleures conditions et aux meilleurs prix, notant que le Souverain a bien voulu aussi donner Ses Très Hautes Instructions afin que les Ambassades et les Consulats Généraux du Royaume du Maroc à l'étranger se mobilisent dans cette opération et facilitent toutes les démarches consulaires et administratives requises par les concitoyens marocains et les étrangers souhaitant visiter le Maroc, et à répondre de manière efficace à leurs demandes et attentes.

Le Conseil de gouvernement approuve des nominations à de hautes fonctions

- Le Conseil de gouvernement, réuni en présentiel jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé quatre propositions de nomination à de hautes fonctions conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Ces nominations concernent le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, précise un communiqué publié à l'issue du Conseil.

Ainsi, Mme Nissrine Alami a été nommée inspectrice régionale de l'urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire national de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Le Conseil a également approuvé les nominations de M. Mohamed Aabid inspecteur régional de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire national de Souss-Massa et M. Farid Lamrini inspecteur régional de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire national de Béni Mellal-Khénifra.

Pour sa part, M. Abdelali El Qour a été désigné directeur de l'Agence urbaine de Settat, selon la même source.

-MAP-17/06/2021