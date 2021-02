Vaccination anti-covid: Majorel se mobilise au service de "Allô Liqah"

Après avoir accompagné les efforts de lutte contre la pandémie de covid-19 via le service "Allô Yakada", le groupe Majorel, acteur majeur de la relation client, se mobilise pour contribuer au succès de la campagne nationale de vaccination et ce, à travers la prise en charge du numéro vert "Allô Liqah".

Munis de leurs casques et de tout le matériel nécessaire pour offrir un service de qualité au citoyen, les conseillers volontaires en charge de la plateforme "Allô Liqah" assurent le traitement de quelque 3.000 appels/jour.



"Nous sommes rentrés dans une nouvelle phase de cette pandémie, à savoir la vaccination. De la même façon qu'on l'avait fait en début de pandémie avec le service 'Allô Yakada', il était naturel de répondre à l'appel du ministère de la Santé pour accompagner cette phase importante, parce que les citoyens ont plusieurs questions autour de la vaccination. Le service "Allô Liqah" répond à tous ces enjeux là", a dit Hassan Ghellab, Directeur général de Majorel Afrique, dans une déclaration à la MAP.



Très rapidement, Majorel a mis les moyens techniques, logistiques, les infrastructures et les ressources humaines nécessaires pour pouvoir assurer ce service d'une manière professionnelle, a-t-il fait savoir, notant que cette initiative est offerte gracieusement par le groupe.



Ce service, assuré de lundi à samedi de 08h à 18h, vise à répondre à des questions de façon globale en vue de rassurer et orienter les citoyens, particulièrement en ce qui concerne les centres de vaccination, les types de vaccins proposés et leurs effets indésirables, a indiqué M. Ghellab.



Et de soutenir que "notre traitement des appels permet de baisser la pression sur les services du ministère de la Santé pour pouvoir se concentrer davantage sur le travail de terrain de cette campagne nationale de vaccination".



Côté chiffres, M. Ghellab a précisé que Majorel reçoit 3.000 appels par jour, ce qui témoigne, selon lui, de l'intérêt qu'accorde les citoyens à cette campagne.



Le DG de Majorel a également fait savoir que les équipes en charge de ce service ont bénéficié de trois jours de formation auprès du ministère de la Santé pour garantir un service de qualité.



Ce numéro vert offre une réponse complète à l'ensemble des questions posées par les citoyens sur les catégories ciblées par la vaccination, les effets indésirables, la prise de rendez-vous...etc, a, de son côté, relevé Hicham Yassine, responsable de l'équipe des conseillers "Allô Liqah".



"A travers les appels que nous recevons, nous constatons d'une manière concrète l'importance de cette campagne de vaccination pour les citoyens", a-t-il fait observer.



"Nous veillons quotidiennement à traiter les appels d'une manière professionnelle et ce, grâce à la formation dont nous avons bénéficié auprès du ministère de la Santé avant le début de la campagne de vaccination", a, pour sa part, dit Atif Kaoutar, Conseillère à Majorel.



Cette formation, a-t-elle poursuivi, a porté essentiellement sur la gestion de ce type d'appel, ainsi que sur les informations nécessaires pour répondre aux différentes questions des citoyens.



Depuis le début de la pandémie de covid-19, Majorel a mis en place une série de mesures barrières pour protéger ses collaborateurs. Ces mesures, qui sont toujours maintenues, portent notamment sur l'obligation du port du masque, le respect de la distanciation dans les différents locaux, la distribution du gel hydroalcoolique, la mise en place du plexiglas entre les postes, outre des navettes remplies à 50% et l'instauration du télétravail à 60% partout au Maroc.



Majorel conçoit, offre et redéfinit l'expérience client pour le compte des marques globales les plus réputées. Le Groupe délivre une communication client standard ainsi que des solutions digitales telles que les médias sociaux et les communications en ligne, l'interaction automatisée et l'intelligence artificielle (IA), les systèmes d'analytique, le libre-service et d'autres solutions de cycle de vie client.

MAP: 05/02/2021