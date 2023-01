Vienne : Passation de la présidence du G77+Chine entre le Maroc et le Pakistan

La passation de la présidence du G77+la Chine entre le Maroc et le Pakistan a eu lieu, jeudi au siège du Centre des Nations Unies de Vienne, entre l'ambassadeur, représentant permanent du Maroc, Azzeddine Farhane, et son homologue pakistanais, Aftab Ahmad Khokher.

La cérémonie de passation s'est tenue en présence de la directrice générale de l'Office des Nations unies à Vienne et directrice exécutive de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Ghada Fathi Wali, du directeur général de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), Gerd Muller, et du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi.

Elle a également connu la présence de la secrétaire de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international, Anna Joubin-Bret, du directeur du Bureau des affaires spatiales des Nations Unies (UNOOSA), Niklas Hedman, du représentant du secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, Robert Floyd, ainsi que d'ambassadeurs des pays membres du G77 et de la Chine.

A cette occasion, M. Farhane s'est félicité du soutien de tous les membres du G77 et de la Chine tout au long de l’année 2022 et a fait le point sur la mise en œuvre des axes de la feuille de route, présentée par la présidence du Maroc au groupe le 26 janvier 2022.

"Grâce à la pleine coopération et à l'implication active des membres du G77 et de la Chine, les réalisations de l'année dernière ont amélioré et renforcé la durabilité, la créativité et la complémentarité", a-t-il souligné.

Pour leur part, les directeurs généraux des organisations internationales et les ambassadeurs des pays membres du G77+la Chine ont rendu hommage à la présidence du Maroc et ont salué son leadership et sa coordination réussie du Groupe durant l’année écoulée.

En janvier dernier, le Maroc avait pris pour la première fois la présidence du chapitre de Vienne du G77, une consécration qui reflète la confiance et la crédibilité dont jouit le Royaume au sein des organisations internationales.

