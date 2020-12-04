أذربيجان تؤيد جهود المغرب من أجل استعادة حركة تنقل الأشخاص والبضائع في الكركرات

httpsأعربت جمهورية أذربيجان يوم الجمعة، عن تأييدها لجهود المغرب من أجل استعادة حرية تنقل الأشخاص والبضائع في معبر الكركرات. وقالت وزارة الشؤون الخارجية الأذربيجانية في بيان لها إن "جمهورية أذربيجان تعرب عن دعمها للسيادة الترابية للمملكة المغربية وكذا لجهودها من أجل استعادة حرية حركة الأشخاص والبضائع في معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا".://www.maroc.ma/ar/admin/contenu

وأضافت الوزارة أن أذربيجان "تدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل الى حل سياسي دائم وعادل لقضية الصحراء على أساس قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة".

(ومع 04/12/2020)